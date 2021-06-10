Facebook Kendi Akıllı Saatini Üretmeye Hazır! Gelen İlk Bilgiler İçeride...

Sosyal medya devi Facebook, kameralarla donattığı, kalp ritim monitörü ve daha fazlasını içeren kendi akıllı saati üzerinde çalışıyor.

  • Ercan Uğurlu
Facebook Kendi Akıllı Saatini Üretmeye Hazır!

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