Facebook Kendi Akıllı Saatini Üretmeye Hazır! Gelen İlk Bilgiler İçeride...

Facebook, her ne kadar başarısız olsa da Facebook Telefonu olarak bilinen HTC First ya da 2014 yılında satın aldığı Oculus ile gerçekleştirdiği VR donanımlarını düşündüğümüzde bu alana pek yabancı değil. Şirket, şimdi de donanım portföyünü genişletmek istiyor ve bu yolda tercihi bir akıllı saat olacakmış gibi görünüyor.
Facebook'un akıllı saatinin ilk versiyonunu geliştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığı ve üzerinde yüzlerle kişinin çalıştığı söyleniyor. Cihazın detaylarına ilişkin bilgiler de var. Bunlara göre, Facebook akıllı saat, paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip olacak ve Messenger, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamalar arasında direk fotoğraf paylaşımı için üzerinde çift kameraya yer verecek.
Facebook'tan ilginç bir saat tasarımı görecek gibiyiz. Zira saat üzerinde hem ön hem arka kamera yer alacağı söyleniyor ve arka kameranın otomatik odaklama özelliğiyle Full HD video kaydı yapabileceği de bilgiler arasında yer alıyor. Saatte ayrıca kalp atış hızı ölçümü yapılabilecek ve sağlıkla ilgili diğer akıllı saatlerden bildiğimiz özellikler de yer alacak.
Geçtiğimiz yıl 34 milyon satış adedi ile Apple'ın lider olduğu akıllı saat pazarında Facebook nasıl bir satış başarısı yakalayacak hep birlikte izleyip göreceğiz.
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