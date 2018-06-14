Facebook Memories, Size Geçmişi Hatırlatacak

Facebook'un geçmişteki önemli paylaşımlarınızı hatırlatan işlevi Memories ile tanışın!

Facebook Memories, Size Geçmişi Hatırlatacak

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