Facebook Memories, Size Geçmişi Hatırlatacak
Facebook'un geçmişteki önemli paylaşımlarınızı hatırlatan işlevi Memories ile tanışın!
Facebook'un yeni kullanıma açtığı Memories sayfası, size geçmişinizi hatırlatmayı amaçlıyor. En azından Facebook'ta paylaştığınız geçmişinizi.
Facebook, benzer bir işlevi "On This Day" ile sunmaktaydı. Bu işlev, mesela 3 yıl önce bugün ne yaptığınızı, haber akışında size hatırlatıyordu. Sosyal dev, 90 milyon kişinin kullandığı bu işlevi genişleterek Memories'i ortaya çıkardı.
Memories, Facebook'ta aileniz ve arkadaşlarınızla paylaştığınız önemli anları içeriyor. On This Day işlevini severek takip edenlerden iseniz, yeni Memories sayfasını da muhtemelen seveceksiniz. Tabi, işlevin geçmişte hatırlamak istemeyeceğiniz şeyleri hatırlatıp, sinirinizi bozma ihtimali de var. Facebook, bu konuya özen gösterdiğini söylüyor ancak yapay zekanın hata yapma olasılığını yok sayamayız.
"On This Day", "Friends Made On This Day", "Recaps of Memories" ve "Memories You May Have Missed" işlevlerinin hepsini bir araya taşıyan yeni Memories'e buradan ulaşılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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