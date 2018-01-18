Facebook, Messenger'ı Temizlemeye Hazırlanıyor
Facebook, Messenger'ın dağınık bir hale geldiğini kabul etti ve yakında bir temizlik yapacağını açıkladı.
Facebook, Messenger'ı tek bir çatı haline getirmeye çalışırken uygulamayı istemeden dağınık ve kalabalık bir duruma getirdi. Özellik biriktirme hastalığına yakalanan Messenger'ın o kadar çok fonksiyonu var ki, bir çok kullanıcının adını bile duymadığı özellikler bulunuyor; birlikte restoran rezervasyonu yapmak, para yollamak, birlikte Spotify oynatma listesi oluşturmak bunlardan sadece bir kaçı.
Messenger gelişim ekibinin yöneticisi David Marcus, Facebook'ta paylaştığı makalede uygulamanın geleceğini tartıştı. Bu yazıda Marcus, Messenger'ın kısa süre içerisinde çok fazla özellik kazandığını ve bu yüzden uygulamanın dağınık bir hale geldiğini kabul etti.
Tabii ki Messenger özellikleri çöpe atılmayacak, bunun yerine arayüz tekrar düzenlenecek ve çok kullanılmayan özellikler arka plana atılırken, bazı işlemlerin gerçekleşmesi de basitleşecek. Yani Messenger'i kullanmak daha kolay ve sade bir tecrübeye dönüşmesi amaçlanıyor.
Marcus özellikle fotoğraf, video, gif ve çıkartmaların kullanımında kolaylaştırıcı adımlar atılacağını ve bu medyaların ne kadar popüler olduğunun farkında olduklarını da söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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