Facebook, Silah Reklam İlkelerini Yeniledi

Facebook, silahlarla ilgili zaten sert olan reklam ilkelerini elden geçirdi!

Facebook silah reklamı poliçelerini yeniledi...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Turkcell ve Ericsson'a En İyi IoT Ödülü!
Google da Uber'e "Dur" Dedi!
Google Podcasts Hazır; İndirin!
Hadi, Yeni Rekoruna İmza Attı
Güç Deposu AMD Ryzen Threadripper 2990X Sızdı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir