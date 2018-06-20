Facebook, Silah Reklam İlkelerini Yeniledi
Facebook, silahlarla ilgili zaten sert olan reklam ilkelerini elden geçirdi!
Facebook, Cuma günü yaptığı bir açıklamada reklam ilkesini güncelleyerek, 18 yaşın altındaki kişilere silah aksesuarları reklamlarının sunulmasını durduracağını söyledi.
Sosyal ağ, şu anda silahların ve değişimlerinin – şarjörler gibi – reklamlarını yasaklamış durumda. Ancak Facebook bir adım daha ileri giderek, kemer aksesuarları, silaha takılabilir fenerler veya kılıflar gibi ürünlerin reklamları için de yaş sınırı getiriyor. Yeni ilkenin 21 Haziran tarihinde aktif olması bekleniyor.
Bu karar, ABD'de yaşanan silahlı saldırılar ardından ülkenin silah ilkelerinin Dünya genelinde tartışma konusu olmasının ardından alınmış durumda. Ancak Facebook, silah tartışmasına giren ilk veya tek Silikon Vadisi firması değil. Mart ayında da YouTube, silah veya aksesuarlarının reklamını yapan veya satış sitelerine bağlantı sunan videoları yasaklayacağını duyurmuştu. Firma, direkt olarak silah satışı yapmaya çalışan videoları ise şimdiden yasaklamış durumda.
Facebook'un güncellenen reklam ilkeleri, kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve tartışmalar için de yeni bir kaynak olabilir. Bazı kişiler ise şimdiden Facebook'u taraflı önyargı ve bazı siyasi tarafları susturmak ile suçlamakta.
Levent Öztürk
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