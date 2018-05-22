Facebook, Skandala Rağmen Bana mısın Demiyor!
Facebook, yaşadığı tarihi skandal ve #DeleteFacebook kampanyası sonrasında ne kadar kullanıcı kaybetti? Ya da acaba kaybetti mi?
Yeni bulgular, Cambridge Analytica skandalının ardından internette ses getiren #DeleteFacebook kampanyasına rağmen Faceook'un trafiğinin pek etkilenmediğini gösteriyor.
Business Insider'ın raporuna göre Facebook'un kullanımı gerilemek bir yana, sosyal devin en sıkıntılı ve en ateş altında olduğu dönemde arttı. comScore rakamları, ABD'den gelen eşsiz kullanıcıların mobil trafiğinin önceki yıla göre yüzde 7 arttığını, toplam 188,6 milyon Amerikan kullanıcının hizmete bağlandığını söylüyor.
Facebook'u sevindiren tek şey, artan rakamlar değil. Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz üzere veriler, uygulamada geçirilen zamanın da arttığını gösteriyor.
Kendi reklam sisteminin verilerini temel alan Deutsche Bank, Facebook'un 583 milyon sahte hesabı kapatmasının "izleyici erişimini az ile hiç arasında etkilediğini" söylüyor.
Bu rakamların yanında Facebook'un hisse değerinin de tam anlamıyla eski değerine döndüğü gözleniyor. Haberi yayına hazırladığımız sırada firmanın hisse değeri, 184,58 dolar seviyesinde idi.
Zeynel A. Öztürk
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