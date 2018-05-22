Facebook, Skandala Rağmen Bana mısın Demiyor!

Facebook, yaşadığı tarihi skandal ve #DeleteFacebook kampanyası sonrasında ne kadar kullanıcı kaybetti? Ya da acaba kaybetti mi?

Facebook, Skandala Rağmen Bana mısın Demiyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

15 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla Model 3 Çift Motor Performans Sürümü
Uygun Fiyatta İddialı LG Q7'ler Geldi!
Anneler Günü'nde Rekor Kırıldı. İşte O Veriler!
3 Boyutlu Kulaklık Firması Ossic Çuvalladı!
Facebook, Skandala Rağmen Bana mısın Demiyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir