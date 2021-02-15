Facebook'un "Sorunlu İçerik" Raporu Yayınlandı

Facebook'a, platformun çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı genellikle içeriklerin kontrolü konusunda muazzam bir baskı uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Haber Akışı'nda daha az politik haber gösterme kararı alan firma, şimdi de nefret söylemi konusunda aldığı yolu açıkladı.
Facebook, 2020 dördüncü çeyrek için Topluluk Standartları Uygulama Raporu'nu kısa bir süre önce paylaştı. Rapor, Ekim ve Aralık 2020 tarihleri arasında platform üzerindeki kullanıcı etkileşimlerinin farklı ölçümleri hakkında veriler içeriyor. Facebook'un söylediğine göre platform üzerindeki nefret konuşmaları, bu dönem içerisinde bir önceki çeyrekteki %0,10-0,11'den %0,07-0,08'e geriledi. Bu da temel olarak her 10.000 içerik görüntülenmesinden 7-8 tanesinin nefret konuşması içerdiği anlamına geliyor. Benzer bir şekilde şiddet içerikleri de %0.07'den %0,05'e ve yetişkin çıplaklığı ise %0,03-0,04'e düşmüş durumda.
Firma, sayılardaki bu düşüşün, belirli bir içeriğin sorunlu olup olmadığını belirlemek için farklı sinyalleri kullanan süreçlerin değişimi sayesinde olduğunu söylüyor. Bu proaktif yaklaşım, Facebook'un sorunlu içeriklere karşı kullanıcılar tarafından bildirilmeden eyleme geçebilmesini sağlıyor.
Facebook'un söylediğine göre yorumları belirleme teknolojisindeki güncellemeler, farklı dillerdeki güncellemeler ve inceleyici kapasitesindeki artışın da etkisiyle eyleme geçilen içerik sayılarında da bir artış yaşandı. Instagram için de benzer bir durum geçerliydi.
Facebook, içerik inceleyicisi işgücünün tekrar toparlandığına işaret etse de, COVID-19 aşıları yaygınlaşana kadar göreceli olarak daha düşük bir seviyede tutulacağı tahmin edilebilir. Bu yüzden de kendine zarar verme ve intihar ile ilgili içeriklere inceleme önceliği veriliyor.
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