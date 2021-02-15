Facebook'un "Sorunlu İçerik" Raporu Yayınlandı

Facebook nefret içeren, şiddeti teşvik eden ya da cinsellik içeren "sorunlu" içerikler hakkında kat ettiği yolu, 2020'nin son çeyrek raporunda açıkladı.

15 Şubat 2021 00:02

Levent Öztürk