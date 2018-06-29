Facebook, Spoiler Paylaşımlarına Dur Diyecek
Facebook'ta Spoiler görmek istemiyorsanız artık bu mümkün. Facebook yeni özelliğini test etmeye başladı...
Sosyal paylaşım sitesi olmanın yanında çoğu zaman gündemi de takip ettiğimiz bir kaynak haline gelmeye başlayan Facebook, elbette spoiler'lar yaymak için de uygun bir platform. Özellikle ilgi duyduğunuz, ancak henüz izleyemediğiniz dizi, şov veya sinema gösterimleri hakkında zaman zaman spoiler'a marauz kaldığımız Facebook, şimdi buna engel olmaya çalışıyor. Sosyal platform, buna ilişkin olarak yeni bir özelliğini teste başladı bile.
Facebook'ta yakın zaman içinde "kelime erteleyebileceğiz." Peki, nedir bu kelime erteleme işlevi? Snooze Keywords olarak geçen yeni özellik, haber akışında bir kelime veya kelime grubundan 30 gün süresince bihaber olmayı mümkün hale getirebiliyor. Haber akışınıza düşen bir gönderinin menü seçeneğinde belirecek olan bu erteleme özelliği, dilerseniz o gönderi ile ilişkili diğer gönderileri görmemenizi sağlayabilecek.
Facebook, bu yeni uygulamayı test aşamasına şu an almış durumda. Ancak uygulama kullanıcılara ne zaman sunulur, şu an için kestirmek güç.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın