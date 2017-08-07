Facebook Stories, Masaüstü İçin Test Edilmeye Başlandı
Facebook'un Snapchat'ten "esinlenerek" hayata geçirdiği özellik, nihayet masaüstüne de geliyor!
Snapchat Stories'in açıkça kopyası olan Facebook Stories yakında masaüstü sürümüne giriş yapacak. Daha önce sadece mobil Facebook sürümde kullanılabilen özellik, Snapchat ve Instagram Stories'in başarısı ardından Mart ayında hizmete başlamıştı.
TechCrunch'a göre Facebook'un masaüstü için yayınladığı Stories özelliğinin hala test aşamasında olduğunu, ancak yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacağını bildirdi. Stories, masaüstü sürümünde ekranın ortası yerine sağ tarafında bulunan panelde yer alacak. Ne kadar kullanıcının bu özelliği denediği tam olarak bilinmiyor, ancak bazı raporlara göre yeni özellik oldukça başarısız.
İşin ilginç kısmı, bu özellik taban olarak Instagram Stories'i örnek alıyor. Bir yıl önce hizmete başlayan Instagram Stories, sadece bir kaç gün önce Snapchat'in Stories özelliğini geçmeyi başarmıştı. Facebook'un bu özelliği masaüstüne taşımak istemesi bu yüzden olabilir.
Bir çok kullanıcı Facebook'u akıllı telefonlarında kullanmayı tercih ediyor, bu yüzden Stories'in masaüstü sürümü başarısını ölçebilmek için önce ne kadar kullanıcının masaüstü Facebook'u kullandığını hesaba katmak gerekiyor.
Sonuç ne olursa olsun, Facebook Stories'in masaüstüne gelmesi, onun kullanıcı kitlesini mutlaka olumlu etkileyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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