Facebook, Trending Bölümünü Kapatıyor
Birçok kullanıcının varlığından bile haberdar olmadığı bu bölüm, resmi olarak kapatılıyor!
Facebook, önümüzdeki hafta pek popüler olmayan Trending (Eğilimler) bölümünü kapatacak. Şirkete göre bu bölüm, görüntülendiği beş ülkenin haber kaynaklarında sadece %1.5 tıklanma oranına sahip. Daha önce Trending kısmı haber kaynağınızın sağ-üst köşesinde görmüş olabilirsiniz. Ancak platformu her ziyaret ettiğinizde tıklamanız gerektiği için bir süre sonra unutmuş olma ihtimaliniz yüksek. Görünüşe bakılırsa bir çok kullanıcı için aynı durum geçerli.
2014'te kullanıma açılan özellik, en popüler üç haber konusuna kolayca erişmenizi sağlıyordu, ancak Facebook'un haber yönetimi konusundaki tartışmalı politikaları yüzünden özellik de olumsuz bir izlenim kazanmıştı. En akılda kalıcı olay 2016'ta Facebook'un Trending kısmında Amerikalı muhafazakar haberlerin baskılanması ve sansürlenmesi, ardından bir çok kullanıcının platformu protesto etmesiydi.
Facebook'tan Alex Hardiman yaptığı açıklamada politik taraflılık sorununa değinmedi ve sadece özelliğin insanlar tarafından kullanılmadığını açıkladı. Şirket, Trending bölümü yerine bundan sonra mobil cihaz ve video aracılığıyla yüksek kaliteli ve güvenilir haberlerin yayınlanmasına odaklanacak.
Trending bölümü yerine son dakika haberleri, dünyada bugün bölümü geçebilir, ya da Facebook Watch kısmında daha fazla ve kaliteli içerik eklenmesi öncelik olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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