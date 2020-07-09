Facebook ve Reklam Boykotu Liderlerinin Görüşmesi Kötü Bitti

Facebook ve reklam boykotunun arkasındaki grupların liderleri arasında gerçekleşen görüşme, açıklamalara bakılırsa tam bir "hayal kırıklığıyla" sonuçlandı.

  • Levent Öztürk
Devlerin görüşmesi kötü bitti

Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg ve diğer bazı Facebook yetkilileri, giderek büyüyen reklam boykotunun arkasındaki grupların liderleri ile bir görüşme düzenledi. Ancak katılan boykot hareketi liderlerinin söylediğine göre, görüşme pek iyi sonuçlanmadı.

Free Press ortak CEO'su Jessica Gonzalez ve Color of Change Başkanı Rashad Robinson gibi liderler, buluşmanın tam bir hayal kırıklığı olduğunu, Facebook'un alışıldık cümlelerle durumu yatıştırarak zaman kazanmaya çalıştığını ve "platformdaki nefreti durdurmak için açıkça hazır olmadıklarının görüldüğünü" söylediler. 

Bir Facebook sözcüsü ise, görüşmenin "kampanya düzenleyicilerini dinlemek ve platformdaki nefretle mücadeleye bağlılığımızı bir kez daha göstermek için bir fırsat" olduğunu söyledi. Günün daha önceki kısımlarında da Sandberg Facebook'un "değişiklikler yapmakta" olduğunu söylemiş ancak boykot düzenleyicilerin taleplerine direkt olarak yanıt vermemişti.

Sandberg, görüşme öncesinde Facebook üzerinde yaptığı bir yayında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişikliklerin "finansal sebepler veya reklamcıların baskıları yüzünden olmadığını, doğru şey olmalarından kaynaklandığını" söylemişti. Ancak bu değişikliklerin, boykot kampanyasını destekleye dev şirketler tarafında yeterli görülmediği açıkça ortada. Geçtiğimiz günlerde burada yayınladığımız haberimizde de, Zuckerberg ve Facebook'un, boykot konusunda çok da endişeli görünmediklerini sizlerle paylaşmıştık.

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