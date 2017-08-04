Facebook, Yavaş Bağlantılara Savaş Açtı!
Facebook, Haber Kaynağında, sizi yavaş açılan bağlantılardan kurtarmak için düğmeye bastı!
Facebook Haber Kaynağı deneyiminizi kötüleştiren şey yalnızca kötü ve ilgisiz yazılar değil. Bir arkadaşınız yüklenmesi çok uzun süren bir link paylaştığında bu da sizi zor duruma sokabiliyor. Neyse ki bu durumdan Facebook'un kendisi de rahatsız ki, önümüzdeki aylarda Haber Kaynağı'nı mobil cihazlarda hızlı yüklenen linklere öncelik verecek şekilde ayarlayacak. Facebook bunu yaparken bir çok etkeni göz önünde bulunduracak, mesela sizin internet hızınız ve sayfanın genel yüklenme süresi gibi...
Firma bunun çoğu profesyonel sayfaya bir zarar vermeyeceğini düşünüyor ama "özellikle yavaş" sitelere link veren sayfalar için kötü olabilir. Tabii ki, bu zaten muhtemelen Facebook'un bu değişikliği yapma sebebi: İnsanların sorunlu linklerle uğraşıp sıkılmamasını ve Facebook'tan da sıkılmamalarını istiyor. Hızlı sayfalara verilen öncelik, web sitesi geliştiricilerini de mobil cihazlar için daha iyi optimizasyon yapmaya itebilir. Özellikle de hızlı mobil bağlantının zor bulunduğu veya hiç bulunmadığı ülkelerde.
H. Hüseyin Öztürk
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