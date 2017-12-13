Facebook, Yine "Çalışılacak En İyi Şirket" Seçildi
Çalışanların gözünde en iyi şirketler hangisi? Geleneksel listenin bu yılki sürümünde önemli sürprizler var!
Facebook'ta çalışan kişiler kendilerini şanslı sayabilirler. Bunun tek sebebi de zengin öğünler, yerinde sağlık desteği veya yeni ebeveyn avantajları değil.
Bütün bu avantajların, sosyal ağ devinin Glassdoor tarafından düzenlenen 2018'in çalışılması en iyi yerleri listesinin en üstünde yer almasına katkıda bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca bu durum muhtemelen bir süredir bu şekilde devam etmekte çünkü Glassdoor'un çalışan geri bildirimleri ile oluşturulan listesinde bu yıl, Facebook'un liderlikte geçirdiği üçüncü yıl.
Ancak Facebook'ta çalışmayanlar için de bir ümit bulunmakta. Glassdoor'un söylediğine göre bu yılın listesinde 40 yeni isim var; bunların arasında video oyun yapımcısı Blizzard Entertainment (listede 28. sırada) ve operatör T-Mobile (79. sıra) bulunuyor. Ayrıca listenin başlangıcından beri her yıl listede yer alan üç firma da dikkat çekiyor ve bunlar yönetim-destek firması Bain&Company (2. sıra), arama devi Google (5. sıra) ve Apple (84. sıra).
Listenin ilk 20 sırasında yer alan firmalar şu şekilde:
- 1- Facebook
- 2- Bain & Company
- 3- Boston Consulting Group
- 4- In-N-Out Burger
- 5- Google
- 6- lululemon
- 7- HubSpot
- 8- World Wide Technology
- 9- Jude Children's Research Hospital
- 10- Ultimate Software
- 11- SAP
- 12- McKinsey & Company
- 13- Keller Williams
- 14- & J. Gallo Winery
- 15- Salesforce
- 16- Power Home Remodeling
- 17- Delta Air Lines
- 18- Academy Mortgage
- 19- The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
- 20- H E B
Levent Öztürk
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