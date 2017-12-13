Facebook, Yine "Çalışılacak En İyi Şirket" Seçildi

Çalışanların gözünde en iyi şirketler hangisi? Geleneksel listenin bu yılki sürümünde önemli sürprizler var!

Facebook, Yine "Çalışılacak En İyi Şirket" Seçildi

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