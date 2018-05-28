"Facebook'a CEO Olmak İsterim" Açıklaması
ABD politikasının önemli ismi, Facebook'un CEO koltuğuna oturma şansı olsa, politikayı bırakabileceğini söylüyor!
Görünene göre Hillary Clinton, politika hayatını Dünya'nın en büyük sosyal ağ firmasını yönetmek için terk etmeyi kabul ediyor. 2016 yılının başkanlık adayı, Cuma günü Harvard'ta Radcliffe Madalyası'nı aldı ve o sırada kendisine, hangi firmanın CEO'su olmayı isteyebileceği soruldu. Clinton'ın cevabı ise hiç duraksama yaşanmadan "Facebook" idi: "O (Facebook) Dünya'nın en büyük haber platformu. Ülkemizdeki (ABD) çoğu kişi haberlerini – doğru yada yanlış – Facebook'tan alıyor."
Facebook, aralarında 87 milyon Facebook kullanıcısının politik danışman ile uygunsuz bir şekilde paylaşıldığı Cambridge Analytica skandalının da bulunduğu son zamanlarda yaşanan bir seri tartışmalı konunun ardından kullanıcılarının güvenini geri kazanmaya çalışıyor. Nisan ayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Kongre önünde veri gizliliği ve sansür endişeleri hakkında tanıklık yaptı. Bu haftanın başlarında da Avrupa Parlamentosu önüne çıkarak Facebook'un buradaki seçimler üzerindeki etkisini görüştü. Ayrıca CEO, Facebook'un politik reklamlar hakkındaki düzenlemeleri destekleyeceğinin de sözünü verdi.
Clinton, Facebook'un "çalışma modellerinin beklenmeyen sonuçlarının bazılarıyla" mücadele verdiğini onayladı ve "demokrasi için insanların karar verebilecekleri doğru bilgileri edinmelerinin kritik olduğunu" söyledi.
Bu tabii ki şimdilik gerçek olacak bir durum değil. Zuckerberg'in Facebook CEO koltuğunu bırakmak gibi bir niyeti tabii ki yok. Clinton'un açıklamalarının ise, Facebook'un halen ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Levent Öztürk
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