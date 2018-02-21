Facebook'ta 3 Boyutlu Nesneler Görmeye Hazır Olun!
Facebook, 3 boyutlu nesneler içeren gönderileri denemeye başladı! İşte sosyal ağın son yeniliği...
- Zeynel A. Öztürk
Facebook şu sıralar dedelerimizin ve ninelerimizin sosyal ağı haline gelmiş olabilir ancak firma, arayüzünü güncel tutmak için adımlar atmayı sürdürüyor.
Geçen seneki Oculus Connect konferansında 3 boyutlu nesneler paylaşma planlarını açıklayan Facebook, teknolojiyi çalışır halde göstermeye başladı. LEGO, Jurassic Park, Sony, Wayfair ve başka birçok marka, döndürülebilen nesnelerini Facebook gönderilerinde paylaştılar.
Facebook ürün müdürü Aykud Gönen, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada 3 boyutlu nesnelerin "sektör standardı gITF 2.0 biçimini" kullandığını, sanatçıların 3 boyutlu görüntüleri Facebook gönderilerine direkt olarak sürükleyip bırakabileceğini söyledi.
3D Connect uygulaması yoluyla Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact veya XZ Premium'da yakaladığınız 3 boyutlu görüntüleri direkt olarak Facebook haber kaynağında paylaşabilirsiniz. Sony, yalnızca Facebook'un ilk ortaklarından biri ve 3 boyutlu paylaşma desteği, diğer uygulamalarla da kullanılabilecek.
Facebook'un yeni işlevi şüphesiz 3 boyutlu kameraya sahip telefonlarda ilginç bir kulanım alanı sunacak. Bunun yanında Wayfair, Lego gibi firmalar, ürünlerini her açıdan gösterebilecekler.
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