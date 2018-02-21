Facebook'ta 3 Boyutlu Nesneler Görmeye Hazır Olun!

Facebook, 3 boyutlu nesneler içeren gönderileri denemeye başladı! İşte sosyal ağın son yeniliği...

  • Zeynel A. Öztürk
Facebook'ta 3 Boyutlu Nesneler Görmeye Hazır Olun!

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