Facebook'ta Küçük Çaplı Bir İsyan Çıkmak Üzere...
Facebook'un Menlo Park'taki kampüsünde küçük çaplı bir isyan çıkmak üzere. İsyanın baş rolünde ise, sürpriz bir kesim var!
Çoğu Silikon Vadisi firması gibi Facebook da, çalışanlarına hizmet veren kafeteryalara sahip. Ancak buralarda çalışanlar, her gün kafeteryada yemeklerini yiyen mühendisler ve pazarlama uzmanlarına verdikleri hizmetin karşılığını alamamaktan yakınıyor.
Cuma günü, Facebook'un Menlo Park'taki merkezinde çalışan 500 civarındaki kafeterya çalışanı, Kaliforniya merkezli Unite Here Local 19 sendikasına katılma kararı aldı. Bunun, son zamanlardaki akıma uygun bir hamle olduğu söylenebilir. Silikon Vadisi yemek hizmeti çalışanları, bu sendikalara katılarak gelir dengesizliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Facebook, 2015 yılında diğer avantajların yanı sıra minimum maaş miktarını 15 dolara çıkartarak bu problemin önüne geçmeyi planlamıştı. Ancak bu miktar bile, firmanın San Mateo County'deki ana kampüsü yakınlarında yaşamak için yeterli görülmüyor.
Bir Facebook çalışanının The Guardian'a söylediğine göre, bu maaş oranı, çalışanları pek de rahat olmayan bir orta noktaya yerleştiriyor.
Bir diğer problem de, çalışanların büyük bir kısmının, firmanın direkt çalışanlarından olmaktansa genellikle sözleşmeli olmaları. Facebook, bu çalışanlara bazı firma avantajlarını sunduğunu söylese de karşı taraf aynı şekilde düşünmüyor.
Unite Here'in söylediğine göre, sendikaya katılma kararına Facebook'tan itiraz gelmiş değil.
Levent Öztürk
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