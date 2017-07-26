Facebook'ta Küçük Çaplı Bir İsyan Çıkmak Üzere...

Facebook'un Menlo Park'taki kampüsünde küçük çaplı bir isyan çıkmak üzere. İsyanın baş rolünde ise, sürpriz bir kesim var!

Facebook'ta Küçük Çaplı Bir İsyan Çıkmak Üzere...

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