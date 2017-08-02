Facebook'tan Bir Büyük Zafer Daha!
Facebook cephesinde değişen bir şey yok; Zuckerberg servetine servet katmaya devam ediyor!
Facebook sahte haberlerle savaşına ve nefret söylemlerine karşı algoritmalarını değiştirme çabalarına devam ederken, kullanıcı sayısını da tam gaz artırıyor. Haziran ayı itibariyle 2 milyarın üzerinde aylık kullanıcıya sahip olarak Dünya'nın en popüler sosyal ağı olmaya da devam eden Facebook, en son gelir raporunda 9.32 milyar dolar gelir ile bir kez daha karlı bir dönem geçirdiğini; bir önceki yıla göre gelirini %47 arttırdığını duyurdu. Ayrıca kullanıcı sayısı da artmaya devam ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre %17'lik bir büyümeye ulaştı. Günlük aktif Facebook kullanıcısı ise ortalamada 1.32 milyar olarak belirtiliyor.
Ancak, tabii ki, Facebook sadece Haber Akışı'ndan oluşmuyor. Geçtiğimiz aylarda firma, diğer kısımlarında da ciddi büyümeler gördü. Instagram artık 700 milyon aylık kullanıcıya, Stories (Hikayeler) özelliği yaklaşık 250 milyon aylık kullanıcıya ve Messenger 1.2 milyar aylık kullanıcıya sahip. Hatta Zuckerberg, WhatsApp Status'un – uygulamanın Snapchat Stories sürümü – artık 250 milyon günlük kullanıcıya sahip olduğunu söylüyor.
Bunun yanı sıra firma, video alanına ve özellikle orijinal içeriklere de büyük yatırım yapıyor. Bu durum sadece platforma daha fazla insan çekmekle kalmıyor, büyük bir reklam geliri için mükemmel bir ortam da sağlıyor.
Zuckerberg yaptığı açıklamada Facebook'un son dönemlerdeki büyük problemlerinden biri olan nefret söylemlerine de değindi ve "yeni görevlerinin insanları bir araya getirmek" olduğunu söyleyerek anlamlı topluluklar kurmak istediğini bir kez daha belirtti. Bunun için yollardan birinin de yapay zeka olduğunu düşünüyor. Şu anda firma, topluluk kurallarını ihlal eden kişileri uyarmak veya yasaklamak için insan aracılar kullanmakta ancak Zuckerberg, AI'nin bu içerikleri çok daha hızlı bulmaya yardımcı olacağını düşünüyor.
Levent Öztürk
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