Facebook'tan Bir Büyük Zafer Daha!

Facebook cephesinde değişen bir şey yok; Zuckerberg servetine servet katmaya devam ediyor!

Facebook'tan bir büyük zafer daha!
Christophe Morin

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