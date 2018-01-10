Facebook'tan Donanım Hamlesi: Portal Geliyor!
Facebook'un donanım pazarına girişini simgeleyen yeni cihazı Portal, dev rakiplerine kafa tutmaya hazırlanıyor.
Facebook, donanım gelişimi ve üretimi piyasasına Amazon Echo Show rakibi Portal adlı ürünüyle katılıyor. Ancak bu bilgi resmi bir açıklamadan değil, projeye yakın anonim kaynaklardan geliyor. Cheddar'a konuşan kaynaklar Facebook Portal'ın portatif bir iletişim ekranı olduğunu ve onun sayesinde aile ve arkadaşlarınızla bir çok farklı sosyal özelliği kullanabileceğinizi söylüyor.
Böyle bir sızıntının CES 2018 esnasında olması çok ilginç, özellikle de Google Assistant'dan gücünü alan bir çok akıllı hoparlörün piyasaya tanıtıldığı bir an olduğunu da hesaba katıyoruz. Portal'ın sadece Echo Show'a karşı değil, diğer bir çok üçüncü parti üreticilere ait akıllı hoparlöre karşı rekabet edeceğini de söyleyebiliriz.
Kaynakların iddiasına göre Portal geleneksel bir akıllı hoparlör de olmayacak. Facebook'un Cortana veya Alexa gibi sesli bir asistanı olmadığını düşünürsek, şirketin bu eksikliği nasıl yaratıcı bir çözümle kapatacağı merak konusu.
Portal'ın akıllı ev yönetiminde kullanılabilecek bir kontrol merkezi rolünü de üstlenebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca ekranın sadece görüntülü sohbetler için kullanılması büyük bir israf olurdu, yani tahminler bu cihazın bir çok yaratıcı yeniliğe sahip olacağı yönünde.
Anonim kaynaklar, CEO Mark Zuckerberg'in bu cihazı gelir getirmesi için değil, daha çok kullanıcı alışkanlıklarını değiştirerek Portal'ı bir akıllı telefon gibi kullanmasını sağlamak için geliştirdiğini söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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