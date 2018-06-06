Facebook'tan Emoji'lere "Tekme"
Facebook, özel gönderileri beğenmek yerine tepki olarak emoji bırakma devrini kapatıyor!
Facebook paylaşımlarına trend bir dokunuş katmayı seven herkes için kötü haber geldi. Platform, özel paylaşımlar için beğenme tuşu yerine kalp ve gülen yüzlerin yanında bulunan özel tepki emoji'lerini kaldırıyor. ABD'de Onur ayını temsil etmek için bir gökkuşağı bayrağı emoji'si paylaşmak isteyen kullanıcılar eksikliği fark etmesi ardından Facebook artık konuya özel paylaşımların ekstra simgeler sunmayacağını doğruladı.
Bunun yerine, Facebook, kullanıcıların etkinliklere yönelik desteklerini göstermelerine yardımcı olmak için profil resim karelerine, metin arka planlarına, filtrelere ve çıkartmalara odaklanıyor. Özel emojinin aksine, bu süslemeler yıl boyunca mevcut olacak ve bu da farklı günlerde farklı tarihlerde gerçekleşen Anneler Günü gibi durumlar için kullanışlı olacak, ayrıca kullanıcılar daha kişisel bir dokunuş için kendi imkanlarını yaratabilecek.
Geçtiğimiz yıl Facebook, mütevazi "Beğen" düğmesinin ötesinde, "Aşk", "Haha", "Vay", "Üzgün" ve "Sinirli" emoji'lerini kullanıma açmıştı.
Diğer sınırlı sürüm emoji ise, kullanıcıların Anneler Gününü kutlamak için tasarlanmış bir mor çiçekti. Facebook ayrıca '50'nci yıldönümünü kutlamak için özel Star Trek temalı ikonlar seti yayınlamıştı, ancak bu özellik çok rağbet görmedi ve uzun yaşamadı.
Ali Ruhi Öztürk
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