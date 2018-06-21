Facebook'tan "gözleri açan" selfie yapay zekası
Facebook'un yapay zeka destekli yeni işlevi, çekilen selfielerde kullanıcıların "gözlerini açıyor"
Pek çok kişi çektikleri selfie'leri yayınlamadan önce küçük dokunuşlar yapmayı tercih ediyor ve görünene göre Facebook, artık göz kapaklarınızla da vakit kaybetmenizi istemiyor.
GAN olarak adlandırılan bir makine öğrenimini tekniği kullanan Facebook araştırmacıları, bir AI'ye fotoğrafları inceleyerek çekim sırasında gözlerinizi kırptığınız bir fotoğrafı, gözlerinizin açık olduğu bir fotoğraf ile karşılaştırmayı ve daha sonra da kapalı olan gözlerinizi "açmayı" öğretti.
Facebook araştırmacıları Brian Dolhansky ve Cristian Canton Ferrer, Pazartesi günü yayımladıkları araştırmada bu işlemin detaylarını açıkladılar. Her ne kadar makalede bir seçenek olarak belirtilmemiş olsa da, Facebook'un bu teknolojiyi Instagram veya Facebook uygulamalarına bir özellik olarak eklemesi mümkün olabilir.
Dolhansky ve Ferrer, göz rengi, deri tonu, göz kenarları ve ışıklandırma gibi özellikleri eşleştirmeyi AI'lerine öğrettiler. Daha sonra araştırmaya katılanlara fotoğraflar verilerek hangi gözlerin gerçek olduğunu düşündükleri soruldu. Cevapların %54'ünde, ya sonradan "açılan" gözleri seçildi yada aradaki farkı belirleyemediğini belirtildi.
Araştırmada, gözlüklerin bulunduğu veya saçların yada gölgelerin gözleri kapadığı fotoğraflardan göz oluşturma işleminin kolay yapılamadığı belirtilirken, daha fazla test ile bu sorunun da çözülebileceği söyleniyor. Bir başka ayrıntı ise, araştırmada karşılaştırılması istenilen fotoğrafların kişilerin kendilerine mi ait olduğu yoksa başkalarına mı sorulduğunun belli olmaması. Bu durum, kişilerin belirli bir ön yargı yada tamamlayıcı his ile cevaplamış olmalarına sebep olabileceğinden araştırmanın anket kısmının sorgulanmasına sebep olabilir.
Ayrıca Facebook, insanların fotoğraflardaki özelliklerini düzenlemelerini sağlamak için AI'yi kullanmak isteyen tek firma değil.
Adobe de selfie çekerek otomatik Photoshop kullanmanızı sağlayan bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu AI destekli uygulama da fotoğraflardaki çeşitli özelliklerin "sorun" olmasını ortadan kaldırmayı hedefliyor...
Levent Öztürk
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