Facebook'tan "gözleri açan" selfie yapay zekası

Facebook'un yapay zeka destekli yeni işlevi, çekilen selfielerde kullanıcıların "gözlerini açıyor"

Facebook'tan "gözleri açan" selfie yapay zekası

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