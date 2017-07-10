Facebook'tan Grup Video Chat Uygulaması!
Facebook, grup video chat uygulaması Houseparty'yi klonlayarak kendi uygulamasını yapmayı planlıyor!
Facebook, Snapchat'in en büyük özelliklerini kopyalayarak Instagram Stories'i yaptıktan sonra, şimdi de başka bir uygulamayı klonlamayı planlıyor. The Verge'da yazana göre üzerinde çalışılan uygulamanın proje adı Bonfire. Geçen seneki Houseparty'e benzeyen bir grup video chat uygulaması.
Houseparty, Life On Air yapımı bir uygulama, bunlar canlı yayın uygulaması Meerkat'ı bize sunan kişiler (bu uygulama sonradan Periscope'a klonlanmıştı). Büyük bir duyuru olmadan çıkarılan Houseparty'nin kullanıcı sayısı yavaşça bir milyona kadar yükselmişti.
Facebook'un sonbaharda çıkması beklenen benzer uygulamasının ise Houseparty'e karşı çok büyük bir avantajı olacak. Çünkü 2 milyarlık bir kullanıcı altyapısı var ve grup chat uygulamalarına direkt olarak Messenger'dan da link verebilir.
Bonfire çıkana kadar, Houseparty'nin kendisini de elbette deneyebilirsiniz.
Peki siz arkadaşlarınızla sık sık video chat, görüntülü görüşme yapıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın.
H. Hüseyin Öztürk
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