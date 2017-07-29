Facebook'tan Korsana Karşı Önemli Satın Alma!
Facebook, sosyal ağ üzerindeki korsan içeriklerle mücadele edebilmek için, önemli bir satın almaya daha imzasını attı!
Anti-korsan firması Source3, Facebook'a katılacağını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Facebook, Source3'ün IP, telif ve patentlerini alacak ve bunları kendi platformunda korsanlara karşı kullanacak. Bu satın alım hakkında konuşan bir Facebook sözcüsü, Source3 ekibi ile çalışmayı heyecanla beklediklerini ve uzmanlıklarından faydalanacaklarını söylüyor. Ancak bu satın almanın sosyal medya devine ne kadara patladığı henüz açıklanmış değil.
Source3 ortak kurucuları Patrick Sullivan ve Ben Cockerham ise yeni içerik hakkı firmalarını teknoloji devlerine satma konusuna pek yabancı değiller. 2011 yılında da bir önceki firmaları olan ve müzik IP'si üzerine odaklanan RightsFlow firmasını Google'a satmışlardı.
Bu satın alım, Facebook'un henüz kendi platformundaki telif hakları düzenlemelerini tamamlayamadığını gösteriyor ve birkaç milyar kullanıcısı olan bir hizmet için bunun pek de şaşılır bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Facebook, Source3'ün IP yönetimi için uçtan-uca platformunun ağ üzerindeki korsan hareketleri durdurmaya yardımcı olacağını ümit ediyor.
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