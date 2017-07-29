Facebook'tan Korsana Karşı Önemli Satın Alma!

Facebook, sosyal ağ üzerindeki korsan içeriklerle mücadele edebilmek için, önemli bir satın almaya daha imzasını attı!

Facebook'tan korsana karşı önemli satın alma!

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