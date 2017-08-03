Facebook'tan Sürpriz Donanım Hamlesi!

Facebook, hepimize büyük bir sürpriz yaparak, kendi üretimi olan bu cihazı yakında sahneye çıkartabilir!

Facebook, Görüntülü Sohbet Cihazı Geliştiriyor!

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