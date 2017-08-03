Facebook'tan Sürpriz Donanım Hamlesi!
Facebook, hepimize büyük bir sürpriz yaparak, kendi üretimi olan bu cihazı yakında sahneye çıkartabilir!
Facebook şimdiye dek ağırlığını neredeyse tamamen yazılıma vermiş olan bir şirket olsa da, yakında insanları bir araya getirmekte daha etkin olmak için donanım işine girecek gibi görünüyor.
Bloomberg ile bağlantılı bazı kaynaklara göre Facebook, dizüstü bilgisayar boyutunda, dokunmatik ekranlı, görüntülü sohbet için tasarlanmış bir cihaz üzerine çalışıyor.
Çoktan test aşamasına girdiği söylenilen cihazın, büyük erkanı ve akıllı kamerası sayesinde Dünya'nın farklı köşelerinde bulunan kullanıcıları aynı odadaymış gibi bir birlerine bağladığı iddia ediliyor.
Kaynaklara göre Facebook'un cihazı Android ile çalışacak ve bu cihazın kendine has yapay zekası sayesinde kamera, görüntüde bulunan ilgili kişi ve objelere odaklanabilecek.
Kaynaklar ayrıca Facebook'un, Amazon Echo ve Google Home benzeri akıllı hoparlörü üzerinde çalıştığını da doğruladı. İddiaya göre şirket, daha önce Apple'da çalışmış olan uzmanları kiraladı ve bu projede onlardan faydalanıyor.
Bu bilgilerden hiç biri Mark Zuckerberg ya da Facebook tarafından resmi olarak doğrulanmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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