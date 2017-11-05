Falcon Heavy roketleri için hata payı bulunmuyor..

SpaceX Falcon Heavy roketlerini bu yıl fırlatmak istiyorsa, hata yapma şansı pek yok!

SpaceX'in Falcon Heavy testleri için hata izni yok

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