Falcon Heavy roketleri için hata payı bulunmuyor..
SpaceX Falcon Heavy roketlerini bu yıl fırlatmak istiyorsa, hata yapma şansı pek yok!
Bu yılın başlarında SpaceX'in Falcon 9 roketlerinin başarılı bir şekilde fırlatılması ve iniş yapması büyük bir olaydı ancak Falcon 9 sisteminin bu yıl 13. başarılı inişini gerçekleştirmesi ile beraber artık çok önemi kalmamış gibi görünüyor. Diğer yandan Falcon Heavy ise bu Kasım ayında ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor ve pek çok kişi resmi fırlatma gününün açıklanmasını bekliyor.
NASA SpaceFlight'ın söylediğine göre SpaceX'in Cape Canaveral'daki fırlatma sahasındaki zaman tablosuna göre Falcon Heavy için en erken fırlatma vakti 29 Aralık olarak gözüküyor. SpaceX'in fırlatma sahasını Falcon Heavy için düzenlemeye başlamadan önce fırlatması gereken bir Falcon 9 roketi daha bulunmakta. Ancak asıl Falcon Heavy fırlatmasının gerçekleşmesinden önce firmanın fırlatma alanında motorlar için bir de statik test ateşlemesi yapması gerekiyor.
Bütün bunun anlamı, eğer firma yıl sonundan önce Falcon Heavy'yi fırlatmak istiyorsa çok küçük bir hata payına izninin bulunması. Bu roketlerin, Falcon 9'ın bir itici roketi yerine üç adet iticiye sahip olması da bu fırlatmaların çok daha etkileyici olacakları anlamına geliyor. Eğer fırlatmanın yayınlanan videodaki gibi gerçekleşeceği varsayılırsa, SpaceX'in iki iticiyi aynı anda çalıştıracağı ve kısa bir süre sonra da üçüncüyü aktif edeceği söylenebilir.
Falcon Heavy, fırlatılmasının ardından, NASA'nın geliştirmekte olduğu Blue Origin ve SpaceX'in BFR sisteminin öncesinde Dünya'nın kullanımdaki en güçlü roketlerinden biri olacak.
Levent Öztürk
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