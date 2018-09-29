Fallout için çoklu platform desteği gelmeyecek
Fallout 76 için platformlar arası oyun desteği olmayacağı doğrulandı!
Bethesda, Fallout 76'nın platformlar arası oyun desteği sunmayacağını doğruladı.
Sony'nin en sonunda Fortnite için platformlar arası oyun desteği sunacağını duyurmasının ardından Bethesda yardımcı başkanı Pete Hines bu haberi Twitter üzerinde retweet ederek, bir "alkışlama emojisi" paylaşmanın yanı sıra Sony'yi tebrik etmişti. Bazı hayranlar da bu retweet ile Hines'ın Fallout 76 için platformlar arası oyun özelliği için ipucu verdiğini varsaymışlardı.
Ancak Hines, daha sonra bir tweet daha göndererek Fallout 76'nın "çeşitli sebeblerden dolayı" platformlar arası oyun özelliğini desteklemeyeceğini söyledi.
Hines, bu desteğin sunulmasının şu anda hedeflerinde olmadığını ve "B.E.T.A. ve ilk yayıma odaklandıklarını" söyledi.
Her ne kadar Hines "çeşitli sebeplerin" neler olduklarını belirtmemiş olsa da, Fallout 4'ün dört katı boyutta olmasının planlanmasının, oyunun boyutu dolayısı ile sunuculara büyük bir yük yaratacağı tahmin edilebilir ve ana sebeplerden biri bu olabilir.
Fallout 76'nın 14 Kasım tarihinde Xbox One, Pc ve PS4 için sunulması bekleniyor.
Levent Öztürk
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