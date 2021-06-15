Yanardağların Gücünü Kullanarak Bitcoin Çıkartacaklar!

Bu haftanın başlarında, küçük Orta Amerika cumhuriyeti El Salvador, dünyada Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu ve tarihe geçti. Şimdi, kulağa bir Bond filminden fırlamış gibi gelen bir hamleyle, Başkan Nayib Bukele yeni yasal para biriminden yararlanmak için yenilikçi bir plan açıkladı: Volkanlardan faydalanmak.
Bukele, devlete ait jeotermal elektrik şirketinin başkanına volkanla çalışan Bitcoin madenciliği için tesisler kurma talimatı verdiğini söyledi.
El Salvador, Orta Amerika'daki en küçük ülke olabilir, ancak jeotermal enerji üretiminde dünya liderlerinden biri. Bunun nedeni, Guatemala'dan Panama'ya kadar uzanan 1.500 kilometre uzunluğundaki yüzlerce yanardağ zinciri olan Orta Amerika Volkanik Arkı'nın tam ortasında yer alması. El Salvador, 23 aktif yanardağının termal enerjisini kullanarak, buharla çalışan türbinler aracılığıyla ulusal enerji tüketiminin yaklaşık dörtte birini yenilenebilir bir şekilde üretebiliyor.
Bitcoin için enerji tüketiminin çok büyük bir sorun olmasından dolayı bu oldukça önemli. Sanal para birimini elde etmek için, bilgisayar kullanıcılarının onu "kazması ya da kazıması" gerekiyor – başka bir deyişle, karmaşık matematik problemlerini çözmek için makinelerinin işlem gücünü kullanıyorlar. Bu çözümler, önceki işlemleri doğrulamak için kullanılıyor ve madenci için bir miktar Bitcoin oluşturulabiliyor.
Ancak normal paradan farklı olarak, sınırlı miktarda Bitcoin var - hepsi "kazıldığında", niceliksel genişlemeye veya enflasyona izin verilmez. İşte bu yüzden fiyatı son zamanlarda fırlayarak grafik kartları ve daha pek çok donanımın piyasada bulunulamaz hale gelmesine sebep oldu. Ülkelerle karşılaştırma yapıldığında, Bitcoin madenciliği artık Arjantin'den daha fazla güç tüketiminden sorumlu ve Çek Cumhuriyeti'ne yaklaşıyor.
Bu çevresel etki endişe verici olsa da, pek çok Bitcoin meraklısı, para biriminin popülaritesinin yenilenebilir enerji teknolojisini yeniden canlandıracağını söylüyor. Ancak bu iddianın herkesi ikna ettiğini söyleyemeyiz. Elon Musk'ın desteklediği Bitcoin Madencilik Konseyi'nin kurulmasından sadece birkaç hafta sonra gelen El Salvador'un planlanan "yanardağ madeni", bu iddianın haklı olabileceğine dair umut verici bir ipucu.
Bukele, bir boru hattından çıkan saf su buharının göründüğü videoya eşlik eden bir tweet içerisinde, "Mühendislerimiz, yanardağlarımızdan yaklaşık 95 MW %100 temiz, 0 emisyonlu jeotermal enerji sağlayacak yeni bir kuyu kazdıklarını az önce bana bildirdiler" dedi. "Etrafında tam bir #Bitcoin madencilik merkezi tasarlamaya başlıyoruz."
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