Fidye Saldırılarından Kurtulmanın Maliyeti Ne Kadar?

Sophos'un "State of Ransomware 2021" araştırması, fidye saldırılarının neden olduğu zararı geri döndürmenin maliyetinin bir yılda iki katın üzerinde arttığını ve 2 milyon dolara yaklaştığını ortaya koydu. Türkiye'de bu rakam saldırı başına 600 bin dolara dayanırken, fidye ödeyen şirketlerin yalnızca yüzde 8'i tüm verilerini geri alabildi.

Fidye Saldırılarından Kurtulmanın Bedeli Ne Kadar?

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