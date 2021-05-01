Fidye Saldırılarından Kurtulmanın Maliyeti Ne Kadar?

Sophos'un "State of Ransomware 2021" araştırması, fidye saldırılarının neden olduğu zararı geri döndürmenin maliyetinin bir yılda iki katın üzerinde arttığını ve 2 milyon dolara yaklaştığını ortaya koydu. Türkiye'de bu rakam saldırı başına 600 bin dolara dayanırken, fidye ödeyen şirketlerin yalnızca yüzde 8'i tüm verilerini geri alabildi.