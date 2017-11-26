Firefox, Hack'lenmiş Sitelerde Sizi Uyaracak

Firefox, hacker'ların kontrolüne geçen sitelerde bilgilerinizi kaptırmamanız için yeni bir bir işlev üzerinde çalışıyor!

Firefox, Hack'lenmiş Sitelerde Sizi Uyaracak

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