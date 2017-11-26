Firefox, Hack'lenmiş Sitelerde Sizi Uyaracak
Firefox, hacker'ların kontrolüne geçen sitelerde bilgilerinizi kaptırmamanız için yeni bir bir işlev üzerinde çalışıyor!
Firefox'un yeni sürümü Quantum, bir dizi yeni özellik, performans ve güvenlik geliştirmesiyle kısa bir süre önce indirmeye sunulmuştu. Görünüşe göre Mozilla bu yeniliklerle yetinmiyor ve hack'lenmiş sitelere denk geldiğinizde sizi uyarmaya hazırlanıyor.
Mozilla, yeni işlevi sunmak üzere "Have I been Pwned" adlı web sitesiyle birlikte çalışıyor. Bu web sitesi, veri sızıntılarını takip ederek, bilgileri sızan kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Firefox'a eklenecek olan işlev henüz geliştirilme aşamasında ancak programcıysanız, Github'ı ziyaret edip, kodları derleyerek işlevi Firefox'a ekleyebilirsiniz.
Yeni proje Have I been Pwned web sitesinin arkasındaki güvenlik uzmanı Troy Hunt tarafından doğrulansa da ne zaman bizlere ulaşacağı henüz belli değil.
Zeynel A. Öztürk
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