Fiziksel Mesafe ve Maske, Koronavirüs'e Karşı Ne Kadar Etkili?

Süreli olarak fiziksel mesafe ve maske kullanımına vurgu yapılıyor. Peki bunlar, bizi Koronavirüs'ten ne kadar koruyor? Yeni bir araştırma, küresel salgına karşı fiziksel mesafenin ve maskenin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.