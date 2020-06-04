Fiziksel Mesafe ve Maske, Koronavirüs'e Karşı Ne Kadar Etkili?

Kaspamlı bir araştırma, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin ve diğer virüslerin yayılmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
The Lancet'te yayınlanan araştırma sonuçları, diğer kişilerle aranıza 1 metre mesafe koymanın bulaşma ihtimalini yüzde 2,6'ya düşürdüğünü söylüyor. Mesafeyi 2 metreye yükseltirseniz, risk bunun yarısına düşüyor. Yüz maskesi kullanmanız halinde risk yüzde 3,1'e gerilerken herhangi bir göz koruması kullanmanız, riski yüzde 5,5'e düşürüyor.
Bu önlemleri bir arada kullanarak hastalığın bulaşma riskini önemli ölçüde düşürmek mümkün. Ancak araştırmacılar, bütün bu yöntemleri kullansanız bile tamamen korunmadığınızın altını çiziyorlar. Bu yüzden bu önlemlerin yanında ellerinizi yıkamak ve temiz tutmak gibi diğer önlemleri almanız gerekiyor.
Çalışmada 16 ülkeden 172 araştırmanın verilerinin analiz edildiği, SARS, MERS ve Covid-19'a neden olan virüslerin bulaşmasının temel alındığı, bunun yanı sıra sağlık ve sağlık dışı alanda 44 karşılaştırmalı çalışmanın temel alındığı belirtiliyor.
Araştırma takımı, bugüne kadar 375.000'in üzerinde ölüme yola açan SARS-CoV-2'nin bulaşmasıyla ilgili hala bilinmeyenlerin olduğunu önemle hatırlatıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın