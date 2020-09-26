Football Manager 2021, Büyük Bir Sürprize İmza Atmaya Hazırlanıyor

24 Kasım tarihinde satışa sunulduğunda Football Manager 2021, büyük bir sürpriz yaparak Xbox konsollara da gelecek. Sega, oyunu Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X üzerinde yayımlamayı planlıyor ve bir kere satın almanız, hem şu andaki hem de gelecek nesillerdeki konsollarda oyunu oynamanıza imkan tanıyacak. Ayrıca PC ve Mac üzerinde de Football Manager 2021'i satın alabileceksiniz ve bu platformlarda da oyun Steam ve Epic Games Store üzerinden satılacak.
Sega, Football Manager 2021'in serinin Touch sürümü üzerine kurulduğunu söylüyor. Firma, oyunun bu sürümünü normalde iOS ve Android cihazları ve Nintendo Switch için yayımlıyor. Ancak bunun bir performans sorunu olması beklenmiyor ve Sega, oyunun Xbox kontrol kolları için tamamen optimize edildiğini söylüyor.
Ayrıca oyunun Xbox sürümü, Microsoft'un Play Anywhere özelliğini de destekleyecek ve oyun kayıtlarınızı bir Xbox konsolu ve Windows PC arasında aktarabileceksiniz. Eğer oyunu şu anda Steam veya Epic Games Store üzerinden sipariş ederseniz, %10 indirimden faydalanabilecek ve oyunun resmi yayım tarihinden iki hafta önce erken erişim şansını yakalayabileceksiniz.
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