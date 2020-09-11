Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları belli oldu! İşte fiyat listesi

13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 İstanbul GP'si için geri sayım başladı. Formula 1 İstanbul GP, Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye'ye getirildi. Heyecanla beklenen yarışın bilet fiyatları belli oldu. Peki Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları ne kadar?
TÜM KATEGORİLERDE YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM
Bilet fiyatlarının günlük 30 TL'den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, bu sefer de hayata geçirdiği dev kampanya ile ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak.
FORMULA 1 İSTANBUL GP BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Formula 1TM 'in biletleri 15 Eylül'de satışa sunuluyor. 15 Eylül Salı günü saat 12.00'dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.
FORMULA 1 İSTANBUL GP BİLET FİYATLARI LİSTESİ
FORMULA 1 2020 YENİLENEN TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
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