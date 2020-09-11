Formula 1 İstanbul GP bilet fiyatları belli oldu! İşte fiyat listesi

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye'ye getirilen Formula 1 bilet fiyatları da belli oldu. İlk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak. İşte Formula 1 İstanbul fiyat listesi...