Fortnite Hesabı Çalmak, Hacker'ları Zengin Ediyor

Yeni bir araştırma raporuna göre, popüler battle royale oyunu Fortnite'ın çalınan giriş bilgilerini satmak, bu konuda en başarılı hacker'lara yılda 1 milyon dolardan fazla gelir sağlıyor. Night Lion Security tarafından yayımlanan rapor, son yıllarda milyar dolarlık bir endüstri haline gelen çalıntı video oyun hesapları için bulunan verimli kara borsayı inceliyor. Fortnite da bu yeraltı ekonomisinin merkezinde yer alıyor ve milyonlarca dolarlık yasa dışı satışa imza atılıyor.
Çalıntı Fortnite hesapları için istek, genel olarak karakter görsellerinin ('skin'ler) popülerliğinden kaynaklanıyor. Bu görseller, karakterlerin oyun içerisinde nasıl göründüklerini değiştirirken oyun üzerinde başka hiçbir etkiye sahip değiller. Bir hesap üzerinde ne kadar fazla nadir skin bulunuyorsa, hesap kara borsada o kadar değerli oluyor.
Fortnite hesap satıcılarının ayda ortalama 40.000 dolar (veya yılda 480.000 dolar) kazandıkları söyleniyor ve en yüksek gelire sahip olanlar, yılda 1,2 milyon dolara kadar çıkan kazançlar elde edebiliyor.
Kaydedilen bir olayda, nadir skinlere sahip olan bir hesap grubu, mesajlaşma platformu Telegram üzerinde düzenlenen özel bir açık arttırma aracılığı ile 38.000 dolara satıldı. Bu arada çok sevilen "Recon Expert" skinine sahip olan hesapların her birinin yaklaşık 2.500 dolara satıldığı söylenmekte.
Hackerlar Fortnite hesaplarına erişim elde etmek için daha önceki veri sızıntılarından elde edilen giriş bilgilerini Fortnite oyuncularının veri tabanına karşı test ediyor. Bu saldırı türü "bilgi doldurma" olarak biliniyor ve çoğu kişinin birden fazla hesap üzerinde aynı şifreyi kullanıyor olmasından faydalanıyor. Örneğin bir e-posta ve şifre birleşimi ile bir hacker tek bir kişinin Facebook, Gmail, Netflix ve Amazon hesaplarına erişebilir ve bu hesapların arasında bir de Fortnite hesabı eklenebilir.
Night Lion Security kurucusu Vinny Troia'nın açıkladığı üzere Gnostic Players ve Shiny Hunters gibi hacker gruplarının saldırıları ile açığa çıkan çalıntı kullanıcı bilgileri, dolaylı yoldan bütün bu kara borsanın var olmasını sağlıyor.
Hackerlar daha sonra özel araçlar kullanarak bu çalıntı bilgilerin aktif Fortnite hesaplarına erişim için kullanılıp kullanılamayacağını belirliyorlar. En üst seviye crack araçları dakikada 15.000 - 20.000 giriş denemesi (saniyede 500 deneme) yapabiliyor.
Her ne kadar Fortnite geliştiricisi Epic Games oyuncuların kısa bir süre içerisinde pek çok giriş denemesi yapmalarını engellemek için önlemlere sahip olsa da, hackerlar bu problemi her giriş denemesine farklı bir IP veren Proxy rotasyonu hizmetlerini kullanarak aşıyorlar. Başarılı bir şekilde erişilen hesaplar, hesabın içerisinde hangi skinlerin var olduğunu belirleyen bir yazılımdan geçiriliyor ve değerleri belirlendikten sonra, hesaplar bir araya paketlenerek, tekil satın alıcılar için bir mağaza gibi işlev gören tekrar satıcılara toplu halde satılıyor.
Fortnite hesap satışları için pazarın – hem tekrar satıcılar hem de tekil alıcılar tarafından yapılan satın alımlar dahil olmak üzere – yılda en az 142 milyon dolar değerinde olduğunu söyleniyor. Piyasanın tamamı ise – Minecraft ve Runescape gibi popüler oyunlarla ilgili yasa dışı satışlar da dahil olmak üzere – 1 milyar doların üzerine çıkıyor.
Kullanıcıların hesaplarını kaybetme riskini azaltmak için tüm online hesaplarında farklı şifreler kullanmaları ve her birini mümkün olan yerlerde çok - etkenli doğrulama ile korumaya almaları tavsiye ediliyor.
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