Hades İnceleme: Sıcak Yeraltından Serin Olympos Dağına!

Zagreus, yer altından sıkıldı. Onun yeryüzüne çıkmasına yardım ederken siz de ölüp ölüp dirileceksiniz. Hem de gerçek anlamda...

  • Mahmut Karslıoğlu
Hades İnceleme

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