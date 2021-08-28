Psychonauts 2 İnceleme: Yılın oyunları arasına girmeye aday!

İlk oyunun üzerinden tam 16 yıl geçmiş. O dönemlerde 3D platform oyunları çok fazla oynadığımız olan bir tür değildi. Dolayısıyla zamanının bu popüler oyununu es geçtiğimizi itiraf etmemiz gerek. Ama öncelikler değişiyor elbette. Şimdi Xbox başında birlikte oyun oynayarak eğlenceli zamanlar geçirdiğimiz çocuklarımız var ve artık birlikte neler oynayabiliriz diye de düşünüyoruz. Psychonauts 2, radarımıza işte bu şekilde takıldı. İyi ki de takılmış diyoruz çünkü bu öyle sıradan bir 3 boyutlu platform oyunu değil. Mükemmel grafikleri, müzikleri, akıcı oyun deneyimi ve sıra dışı çılgın dünyası ile yılın oyunları listesine girmeye şimdiden aday! Peki Psychonauts 2, detaylarında nasıl bir oyun? Gelin ona da birlikte bakalım.
Bazen devam oyunları için çok fazla beklemek gerekebiliyor. Saykonotlar (Psychonaut yazmak zor oluyor) da benzer şekilde yeni bir maceraya atılmak için tam üç konsol nesli beklediler. Orijinal oyunu hiç denememiş olanlar (yani biz) için belirteyim doğrudan yeni oyuna geçmekte tereddüt etmenize gerek yok. Başlangıçta ilk oyunun güzel bir özeti de yer alıyor. Ancak yine de oynamak isteyenler için Xbox GamePass'te PC sürümünün olduğunu da parantez açıp ekleyelim.
Tim Schafer yine döktürmüş!
Hikaye, ilk oyundaki olaylarından hemen sonra başlıyor. Raz ve ekibi, Saykonotların Büyük Başkanı Truman Zanotto'yu kurtarmakla görevlendiriliyor. İşte ikinci oyun tam da bu noktada, Truman'ı kurtarmak için Dr. Caligosto Loboto'nun zihnine dalarken yaşanan patlamayla başlıyor. Ekip neler olduğunu keşfetmek için Saykonotların ana üssü olan Motherlobe'a gidiyor ve sonrasında da elbette olaylar derinleşip ilginçleşiyor.
Psychonauts 2, ilk bakışta türü itibari ile çok belli etmese de çok fazla hikaye odaklı. O kadar çok karakter ve hikaye var ki, çoğu tam teşekküllü macera oyununu rahatlıkla geride bırakabilir. Diyaloglar ve ses performansları da bununla uyumlu olacak şekilde gerçekten birinci sınıf olmuş. Oyun boyunca ilginizi bir an bile kaybetmeniz mümkün değil. Full Throttle'dan Grim Fandango'ya, Brutal Legend'dan Broken Age'e kadar bir çok oyuna imza atmış olan Tim Schafer'ın bu oyunda da yine yeteneğini konuşturduğu belli oluyor. Daha fazla anlatırsak spoiler vermekten korktuğumuz için konuyu burada kapatıyoruz.
Düşmanları iyi analiz etmek şart
İlk oyundaki savaş mekaniklerinin bir çoğu korunurken bunlara hikaye boyunca sahip olacağınız Psi (Psychic) güçleri de eklenmiş. Bu özel güçler arasından biz en çok Balloon glide ve Psi-blast'ı kullandık ve onları özellikle tavsiye ederiz. Diğer özel güçler de oldukça etkili ama aralarında geçiş yapmak bazen eziyete dönüşebiliyor. Bunu da eklemek gerek. Zaten oyun ile ilgili belki de söylenebilecek yegane eksi de sanırız bu olabilir. Özellikle aynı anda dörtten fazla güce odaklanmanız gerektiğinde durum giderek daha da sinir bozucu hale gelebiliyor.
Düşman çeşitliliğini gelince geliştirici Double Fine'ın burada da elini korkak alıştırmadığını söyleyebiliriz. Her biri, sansürler, uyarıcılar ve panik ataklar gibi zihnin bir bölümüne dayanıyor. Her düşmanı saf dışı bırakmak için farklı bir yöntem bulmanız gerekiyor ve bu da tüm savaşları her zaman ilginç kılıyor. Psychonauts 2'deki oyun mekaniklerinin tümü hep zihin oyunlarına bağlanıyor. Bölüm tasarımından boss karşılaşmalarına kadar her şey zekice ve olabilecek en ilginç şekilde tasarlanmış.
Oyunda kendini tekrar eden en ufak bir nokta yok
Seviye tasarımı konusunda, oyundaki bazı sahneler tek kelime ile muhteşem. Parmağınız sürekli kumanda üzerindeki ekran görüntüsü alma tuşuna gidip duruyor. Çoğunun aklınızda yer edeceğine eminiz. Oyundaki her alan belirli bir temaya göre düzenlenmiş ve harika işliyor. Yine de elbette hepsi eşit derecede etkileyici değil. Çok uzun süren bazı seviyeler var, bazıları ise keşke daha uzun sürseydi diye hissettiriyor. Bir dengesizlik var ama kesinlikle oyunun akışını bozan bir sorun değil.
Bazı bölümler gibi oyunun sonu da gerçekten çok uzun. Geri dönülemeyen iki nokta var. Oyun buralarda sizi uyarıyor. Ama yine de kaçırdığınız toplayamadığınız koleksiyon parçaları varsa da üzülmenize gerek yok. Psychonauts 2, size kredi sonrası tüm oyunu tekrar gözden geçirme şansı veriyor. Ancak, gerçek son karşılaşmadan önce her şeyi yükseltmenizi tavsiye ederiz. Çok zorlu olacağına emin olabilirsiniz. Oyunun ölçeği çok büyük ve sadece hikayeyi tamamlamak bile 10 saatten fazla sürüyor. Bu sürenin tamamının dolu dolu geçeceğine de emin olabilirsiniz. Bazı oyunlardaki gibi uzatmak için eklenmiş öğe hiç yok.
Tek kelime ile görsel şölene hazır olun!
Koleksiyon parçalarından konu açılmışken, oyunda keşfedilecek çok şey var. Oyun hafıza parçaları, duygusal bavullar ve çok daha fazlasıyla dolu. Oyun içinde kazandığınız yetenek puanlarını kullanarak Psi güçlerinizi ve rozetleri güçlendireceğiniz bir sistem de var. Uzaktaki eşyaları kendinize çekmek ve bir topun üzerinde düşmanların üzerinden geçmek gibi güçlendirmeleri ise dükkandan satın alabiliyorsunuz.
Gelelim grafiklere. Görsel olarak bu oyundaki tasarımlar kesinlikle üst seviye. Seviyelerden bazıları, görünümleri ve hissiyat söz konusu olduğunda 3D platform türünün çıtasını yükseltecek türden. Biz oyunu Xbox Series S üzerinde oynadık. 2k/60fps ve 1080p/120fps seçenekleri arasında tercih size kalmış ama konsolumuz Asus'un 2k 165hz destekleyen bir monitörüne bağlı olduğu için biz seçimimi yüksek kare hızından yana kullandık. Daha yüksek çözünürlük isteyenler için de 60 fps gayet yeterli ve oyunun bu çözünürlükte bile Series S'te yağ gibi aktığını söyleyebiliriz. Bu arada Psychonauts 2'nin Xbox'ın ekonomik konsolu sayılan Series S'te bile Playstation 5'ten daha iyi çalıştığı detayı da gerçekten oldukça ilginç.
Sonuç
Psychonauts 2, tasarım konusunda Double Fine'ın tam bir ustalık ürünü. Tim Schafer'ın ekipte olması bile karakterler ve hikayelerin etkileyici konusunda kafalardaki en ufak soruyu silmeye yeter. Üstelik Xbox Game Pass sahibi herkes bu oyuna bedava erişebiliyor. Yani bir şans vermemek için hiçbir bahane yok. Kesinlikle bu yılın en iyi oyunları arasına girmeye aday. İster tek başınıza, ister çocuklarınızla birlikte ama mutlaka oynayın!
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Platform Xbox One, Xbox S/X, PC, PS4, PS5
Geliştirici Double Fine
Yayıncı Xbox Game Studios
Tür 3D Platform, Macera
Web www.doublefine.com/games/psychonauts-2
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