Psychonauts 2 İnceleme: Yılın oyunları arasına girmeye aday!

Razputin, stajyer olarak da olsa en sonunda Psychonaut'lara katılmayı başarıyor. İlk görevi ekibin içindeki köstebeği bulup kendini kabul ettirebilmek! Çılgın bir maceraya hazır mısınız?

  • Mahmut Karslıoğlu
İnceleme: Psychonauts 2

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