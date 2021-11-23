Fransa, Sirk Hayvanlarının Kullanımını Yasaklayan Yeni Karara İmza Attı!

Fransa, hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklıyor. Ama bu karar, pek çok hayvan sever tarafından eksik olarak yorumlandı. Zira kararda boğa güreşleri ve avcılık bulunmuyor...