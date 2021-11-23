Fransa, Sirk Hayvanlarının Kullanımını Yasaklayan Yeni Karara İmza Attı!

Kısa bir süre önce Fransa'da, 2023'ten itibaren canlı sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklayacak önemli bir oylama yapıldı. Bu oylama sonucunda, sirk gösterilerinde kullanılan kaplanlar, aslanlar ve ayıların, yasağın yürürlüğe girmesi ile beraber yasa dışı olarak kabul edilmesine karar verildi.
Republic on the Move (LREM) partisi tarafından "hayvan hakları mücadelesinde tarihi bir adım" olarak tanımlansa da, bazıları yeni politika kapsamında boğa güreşlerine hala izin verileceği için yasağın yeterince kapsamlı olmadığını belirtiyor.
Politika, gösterilerin iki yıl içinde durdurulacağını ve sirk hayvanlarının sahipliğinin yedi yıl içinde yasa dışı hale geleceğini belirtiyor. Koruma altına alınan diğer türler arasında yunuslar da var. Vizon çiftlikleri ise hemen yasaklanıyor.
Yeni yasa uyarınca cezalar da artırılıyor ve hayvanlara kötü muamele yapmaktan suçlu bulunan kişiler 75.000 Avro para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Ancak bazıları avcılık ve boğa güreşi gibi kültürel olayların yasaya dahil edilmemesinden memnun değil. İnsanları ikiye bölen bu iki konu, ülkenin bazı bölgeleri tarafından şiddetle savunulurken, bazıları ise yasaklanmasını istiyor.
Almanya'da 2017'de alınan benzer bir kararın ardından, ülkenin ünlü Circus Roncalli'si, 2018 yılında canlı hayvanların yerini alan etkileyici hologramlarla sahneye çıkmıştı.
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