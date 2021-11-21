Aşı Yaptıranlar, Koronavirüsü Ne Kadar Bulaştırıyor?

Aşı yaptırmış kişilerin de COVID-19'ı aşı yaptırmamış olanlara kadar bulaştırabileceği iddiaları hakkında yeni açıklamalar: Hiç de görüldüğü gibi değil!