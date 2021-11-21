Aşı Yaptıranlar, Koronavirüsü Ne Kadar Bulaştırıyor?

Aşı yaptırmış kişilerin de COVID-19'ı aşı yaptırmamış olanlara kadar bulaştırabileceği iddiaları hakkında yeni açıklamalar: Hiç de görüldüğü gibi değil!

Aşılılar, Koronavirüsü ne kadar yayıyor?

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