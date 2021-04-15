Fukushima'nın "Radyasyonlu Suyu" Konusunda Büyük Kavga Başlamak Üzere

2011 yılındaki deprem ve tsunamide büyük bir felakete sahne olan Fukushima Nükleer Santrali'nin biriken atık suyu, arıtma sonrasında Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak. Ama bu karar, büyük tepkileri de beraberinde getirmiş durumda.

15 Nisan 2021 01:30

Levent Öztürk