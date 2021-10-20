Futbol Efsaneleri FIFA Online 4'e Adım Attı!

Futbol dünyasının uluslararası yıldızları FIFA'nın tamamen ücretsiz ve online oyunu EA Sports FIFA Online 4'e "Ulusal Kahramanlar" sınıfıyla adım attı. Toplamda 292 uluslararası yıldızın yer aldığı Ulusal Kahramanlar klasmanında Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Alaba, Dennis Bergkamp ve Türkiye'de de forma giymiş Gheorghe Hagi gibi efsanevi isimler oyuna eklendi.

Futbol Efsaneleri FIFA Online 4'e Adım Attı!

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