Gabe Newell, Steam Deck'in "süper gücünü" açıkladı

Valve'in Başkanı ve kurucu ortağı Gabe Newell, PC ekosisteminin sunduğu açıklığı överek bu özelliği piyasadaki konsollara kıyasla bir "süper güç" olarak nitelendirdi. Newell, IGN ile yaptığı bir röportajda, şirketin duyurulmasından bu yana büyük ilgi toplayan yeni el bilgisayarı Steam Deck hakkında konuştu. Bu röportajda kurduğu cümlelerden bir kısmı ise şu şekildeydi:
"Bizim görüşümüz, PC ekosisteminin açıklığının, hepimizin toplu olarak yararlandığı süper güç olduğudur. Yani eğer isterseniz Epic Games Store kurabilir, isterseniz Oculus Quest çalıştırabilirsiniz, bunların hepsi harika şeyler. Bunlar özellikler, değil mi? Bir oyuncu olarak duymak istediğim şey bu."
Valve, Steam'in geliştiricisi olmasına rağmen, Epic Games Store ve benzeri diğer dijital oyun dağıtım platformları da "güçlü bir avuçiçi oyun bilgisayarı" olarak tanımlanan Steam Deck üzerinde resmi olarak eşit şekilde desteklenecek gibi görünüyor.
Benzer şekilde, Steam Deck SteamOS ile birlikte gelirken, elde taşınır cihaz bir Zen 2 tabanlı APU tarafından desteklendiğinden ve kağıt üzerinde Windows 11 donanım uyumluluk kriterlerini karşıladığı için Windows 11'i de çalıştırabilmek mümkün olacak. Temel olarak Newell bunları "sorunlar" yerine eklenen "özellikler" olarak görüyor.
Performans açısından, şirket son zamanlarda üzerinde test edilen oyunların çoğunun yerel 800p çözünürlükte 30 fps veya daha fazlasına ulaştığını belirttiği için Steam Deck'te oldukça iyimser görünüyor. Bu, özel Steam Deck APU'su içindeki sekiz RDNA 2 CU'nun, Valve'in elde taşınır cihazın bellek özelliklerini resmi web sitesinde tekrar güncelledikten sonra yeterli miktarda bant genişliği (88 GB/s) ile beslendiğini artık bildiğimiz için makul gözüküyor.
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