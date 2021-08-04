Gabe Newell, Steam Deck'in "Süper Gücünü" Açıkladı

Valve'ın ortak kurucusu ve başkanı Gabe Newell, Steam Deck'in "süper gücü" olarak nitelendirdiği özelliklerini açıkladı...

  • Levent Öztürk
Gabe Newell, Steam Deck'in "süper gücünü" açıkladı

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