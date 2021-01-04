Gain'in psikolojik gerilim dizisi Terapist yayında! İşte konusu, oyuncuları

30 Ocak'ta yayın hayatı başlamaya hazırlanan Gain Medya içeriklerini yayınlanamaya devam ediyor. Gain'in, psikolojik gerilim tarzındaki mini dizisi 'Terapist' izleyici karşısına çıktı. Gain Medya'nın Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisi Terapist "Geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek" sloganıyla tanıtıldı.
TERAPİST DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Terapist, geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan terapist Çetin ve her biri birbirinden farklı sendromlarıyla şüpheli hale gelen danışanlarının hikayesini konu alıyor.
TERAPİST DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
7 bölümlük mini dizide başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.
TERAPİST DİZİSİ FRAGMANI
GAİN NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?
GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak karşımıza çıkıyor. Gain, iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılması planlanıyor. Aşağıdaki linkleri kullanarak Gain'i indirebilirsiniz.
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