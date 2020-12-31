Gain nedir, ücretli mi? Gain içerikleri neler? Nasıl kullanılacak?

Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Exxen adlı platformun yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Günlük yaşantımızın neredeyse çoğunun sosyal medyaya taşındığı bu günlerde dijital medya platformlarına bir yenisi eklendi. 30 Aralık itibari ile "Gain" adlı dijital platform yayın hayatına başladı.
GAİN NEDİR?
GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak karşımıza çıkıyor. Platformda diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışı bulunuyor.
Gain'in keşfet ekranındaki yapay zeka özelliği ile izlediklerinize ve rutininize göre öneriler sunuyor. Aynı zamanda sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlere harcanılan zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor.
GAİN NASIL KULLANILACAK, ÜCRETLİ Mİ?
Gain, iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılması planlanıyor.
GAİN'DE HANGİ İÇERİKLER VAR?
Programlar:
Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık)
Sunucular: Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş
Gain'de canlı yayınlar da olacak. Mücbir Yılbaşı programı canlı olarak yayınlanacak. Mücbir Sebepler programı, özellikle pandemi döneminde anlık 100 bin izleyiciye ulaşacak kadar popüler oldu. 31 Aralık saat 21.30'de Bartu Küçükçağlayan ve Melilşah Altuntaş yılbaşını kutlayacak. Mücbir Sebepler'in tamamen Gain'de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Oyunlar Holding (Ocak)
Oyun yayıncısı ve içerik üreticisi Can Sungur, Model grubunun bas gitaristi Can Temiz ve sanatçı Can Bonomo bu programda el emeği kostümlerle konuklarıyla çeşitli oyunlar oynayacaklar. Ancak alışmışın biraz dışında.
Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un, akla gelebilecek her türlü oyunu; el emeği kostüm ve amatör DIY objeler eşliğinde, konuklarıyla beraber oynayacağı Oyunlar Holding, Ocak'ta GAİN'de! #GaindeNelerNelerVar ?? pic.twitter.com/xyY78xnssY— Gain (@GainMedya) December 29, 2020
Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı (Ocak)
Kısıtlı bütçeyle İstanbul'u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı, Ocak'ta Gain'de.
"İstanbul var. Sen varsın. Ben varım. İyi ki varız dostum."— Gain (@GainMedya) December 29, 2020
Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı, Ocak'ta GAİN'de! #GAİNdeKimlerKimlerVar ?? pic.twitter.com/J5zB0Zs1fu
Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)
Türkiye'nin ünlü gurmelerinden olan Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain'de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?
Vedat Milor, seçim yapmanın çok zor olduğu gastronomi sorularını önce sosyal medyaya, ardından uzmanlara soruyor ve kendi kararını veriyor. "En iyisi hangisi?" sorusunun cevabı Vedat Milor ile En İyisi'nde! #GAİNdeKimlerKimlerVar ?? pic.twitter.com/wEhpvnCpwi— Gain (@GainMedya) December 29, 2020
Diziler
On Bin Adım (Ocak)
Gain'in ilk dizisi "10 Bin Adım"dan fragman yayınlandı. Başrollerinde Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Duygu Güzel Meriç oturuyor. Devin Özgür Çınar aynı zamanda dizinin senaryonusu da kaleme aldı. Zamkinos Film imzası taşıyan filmin yapımcılığını ise Faruk Özerten ve Nisan Ceren Göçen yapıyor. İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir ve olaylar bunun etrafında gelişir.
Terapist (Ocak)
Gain'in On Bin Adım'dan sonra duyurduğu dizisi Terapist'ten de ilk fragman yayınlandı. Zeynep Çamcı, İlayda Alişan, Çağdaş Onur Öztürk ve Murat Kılıç gibi isimlerin başrolde olduğu dizide oyuncu Muhammet Uzuner ve Dolunay Soysert de yer alıyor. Gain'in duyurusunu yaptığı gerilim dizisinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Dadak oturuyor. Dizi, gizemli bir cinayete beş zanlısı ve bir doktor arasında yaşananları konu alacak.
Belgeseller
MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak)
Ele Güne Karşı, MFÖ'nün daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış görüntüleri ve belgesel için çekilen özel röportajları ile Ocak'ta Gain'de.
https://www.youtube.com/watch?v=8I1LmVd9GUc
Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)
Ela Başak Atakan tarafından yazılan Bir Şifa Bağımlısının İtirafları isimli kitap, bu programda bizzat yazarın kendisi tarafından anlatılacak. Belgeselde kitapta da ele alınan "Sıradan bir annenin bir kişisel gelişim fenomenine kendini kaptırma hikayesi" anlatılıyor.
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