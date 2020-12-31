Gain nedir, ücretli mi? Gain içerikleri neler? Nasıl kullanılacak?

Yeni nesil çevrimiçi içerik platformuna bir yenisi ekledi "Gain". 30 Aralık itibarıyla yayın hayatına başlayan Gain'de dizi, film ve birçok program yer alıyor. Gain nedir, ücretli mi? Gain içerikleri neler? sorularının yanıtları içeriğimizde...

Gain nedir, ücretli mi? Gain içerikleri neler? Nasıl kullanılacak?

Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Exxen adlı platformun yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Günlük yaşantımızın neredeyse çoğunun sosyal medyaya taşındığı bu günlerde dijital medya platformlarına bir yenisi eklendi. 30 Aralık itibari ile "Gain" adlı dijital platform yayın hayatına başladı.

GAİN NEDİR?

GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak karşımıza çıkıyor. Platformda diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışı bulunuyor.

Gain'in keşfet ekranındaki yapay zeka özelliği ile izlediklerinize ve rutininize göre öneriler sunuyor. Aynı zamanda sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlere harcanılan zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor.

GAİN NASIL KULLANILACAK, ÜCRETLİ Mİ?

Gain, iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılması planlanıyor.

GAİN'DE HANGİ İÇERİKLER VAR?

Programlar:

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık)

Sunucular: Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş

Gain'de canlı yayınlar da olacak. Mücbir Yılbaşı programı canlı olarak yayınlanacak. Mücbir Sebepler programı, özellikle pandemi döneminde anlık 100 bin izleyiciye ulaşacak kadar popüler oldu. 31 Aralık saat 21.30'de Bartu Küçükçağlayan ve Melilşah Altuntaş yılbaşını kutlayacak. Mücbir Sebepler'in tamamen Gain'de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Mücbir Yılbaşı, Gain'de!Mücbir Yılbaşı, Gain'de!
Mücbir Yılbaşı, Gain'de! 31 Aralık gecesi çok eğleneceğiz! Yılın en büyük, en canlı partisi için ücretsiz davetiyeni al! ?? gain.tv/mucbiryilbasi

Oyunlar Holding (Ocak)

Oyun yayıncısı ve içerik üreticisi Can Sungur, Model grubunun bas gitaristi Can Temiz ve sanatçı Can Bonomo bu programda el emeği kostümlerle konuklarıyla çeşitli oyunlar oynayacaklar. Ancak alışmışın biraz dışında.

Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı (Ocak)

Kısıtlı bütçeyle İstanbul'u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı, Ocak'ta Gain'de.

Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)

Türkiye'nin ünlü gurmelerinden olan Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain'de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?

Diziler

On Bin Adım (Ocak)

Gain'in ilk dizisi "10 Bin Adım"dan fragman yayınlandı. Başrollerinde Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Duygu Güzel Meriç oturuyor. Devin Özgür Çınar aynı zamanda dizinin senaryonusu da kaleme aldı. Zamkinos Film imzası taşıyan filmin yapımcılığını ise Faruk Özerten ve Nisan Ceren Göçen yapıyor. İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir ve olaylar bunun etrafında gelişir.

10 Bin Adım'ın ilk tanıtımı yayında ??10 Bin Adım'ın ilk tanıtımı yayında ??
İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir. 10 Bin Adım'ın ilk tanıtımı yayında ?? #GAİNdeNelerNelerVar #10BinAdım #EnginGünaydın #DevinÖzgürÇınar

Terapist (Ocak)

Gain'in On Bin Adım'dan sonra duyurduğu dizisi Terapist'ten de ilk fragman yayınlandı. Zeynep Çamcı, İlayda Alişan, Çağdaş Onur Öztürk ve Murat Kılıç gibi isimlerin başrolde olduğu dizide oyuncu Muhammet Uzuner ve Dolunay Soysert de yer alıyor. Gain'in duyurusunu yaptığı gerilim dizisinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Dadak oturuyor. Dizi, gizemli bir cinayete beş zanlısı ve bir doktor arasında yaşananları konu alacak.

Terapist, Ocak'ta Gain'de!Terapist, Ocak'ta Gain'de!
Beş zanlı. Bir doktor. Gizemli bir cinayet. #Terapist 'in ilk tanıtımı yayında! Terapist, Ocak'ta Gain'de! #GaindeNelerNelerVar ??

Belgeseller

MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak)

Ele Güne Karşı, MFÖ'nün daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış görüntüleri ve belgesel için çekilen özel röportajları ile Ocak'ta Gain'de.

https://www.youtube.com/watch?v=8I1LmVd9GUc

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)

Ela Başak Atakan tarafından yazılan Bir Şifa Bağımlısının İtirafları isimli kitap, bu programda bizzat yazarın kendisi tarafından anlatılacak. Belgeselde kitapta da ele alınan "Sıradan bir annenin bir kişisel gelişim fenomenine kendini kaptırma hikayesi" anlatılıyor.

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, Ocak'ta Gain'de! #GAİNdeNelerNelerVar ??Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, Ocak'ta Gain'de! #GAİNdeNelerNelerVar ??
Bir Şifa Bağımlısının İtirafları kitabının yazarı Ela Başak Atakan, şifa yolcuğunun tüm duraklarını Caner Özyurtlu'nun yönetmenliğinde yeniden arşınlıyor. Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, Ocak'ta Gain'de! #GAİNdeNelerNelerVar ??

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Microsoft Teams ile dijital tribün!

En İyi ANC Kulaklık

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu! Tam 350 bin yıllık...
Gain nedir, ücretli mi? Gain içerikleri neler? Nasıl kullanılacak?
COVID-19 Aşısı Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Yapılacak? Tüm Cevaplar İçeride...
2021 Yılında Yeni Bir Bilgisayar Almak Çok da Kolay Olmayabilir
Pompeii'nin Yanardağ Kalıntılarından Çıkan, 2.100 Yıllık "Lokanta"

 

 