Galaxy A52 ve A72, Amiral Gemisi Ceplerin Bu Özelliğine Sahip Olabilir

Yeni bir sızıntı, Samsung'un beklenen telefonları Galaxy A72 ve Galaxy A52'de, amiral gemisi özelliklerinden birini görebileceğimizi söylüyor.

Amiral gemilerinden Galaxy A'ya yeni transfer

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtması beklenen yeni orta seviye telefonları Galaxy A72 ve Galaxy A52 hakkında pek çok sızıntı gördük. Bu sızıntılar, telefonlar hakkında bilmediğimiz pek bir şey bırakmadı derken, gelen yeni bir sızıntı, yeni bir sürprize daha işaret ediyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass'ın Voice üzerinde bildirdiğine göre Galaxy A52, daha önce piyasaya sürülen A serisi telefonlardan farklı olarak IP67 sertifikasına sahip olacak. Başka bir deyişle telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Blass, bu iddiasını yukarıdaki görselle de destekliyor.

Samsung, bu özelliği şimdiye kadar amiral gemisi telefonlarında sunuyordu ve Galaxy A gibi orta seviye serilerde IP sertifikası bulunmuyordu. Balss'ın iddiası doğru çıkarsa, Galaxy A serisinin amiral gemisi serilerine biraz daha yaklaşması söz konusu olabilir.

Bu arada Evan Blass sadece A52'den bahsetmiş olsa da, aynı özelliğin A72'de de bulunacağına kesin gözüyle bakabiliriz...

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