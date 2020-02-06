Galaxy Buds+, iPhone ile Uyumlu Olacak mı?

Samsung'un popüler kablosuz kulak içi kulaklık modelleri daha önce IconX olarka anılırken, yeni jenerasyonda Buds olarak isimlendirilmiş ve yola bu şekilde devam edileceği konuşulmuştu. Samsung'un yeni tanıtacağı kablosuz kulak içi kulaklıkları da Galaxy Buds+ olarak anılıyor ki, yeni kulaklıklar daha önce Samsung Galaxy S20 sızıntısı içinde yer almıştı. Galaxy S20 ön sipariş veren kullanıcılar muhtemelen Galaxy Buds+ hediyesiyle beraber satın alacaklar. Bunun detaylarını sizlere daha önce burada vermiştik. Galaxy Buds+ ile ilgili yeni haber ise iPhone kullanıcılarını sevindirecek türden. Zira görünüşe göre Galaxy Buds+, iOS uyumluluğu sağlayacak.
GALAXY BUDS+ iOS DESTEĞİ SUNACAK MI?
Galaxy Buds+ uygulamasının App Store üzerindeki görüntüleri, twitter üzerinden paylaşılmış. Buna göre diyebiliriz ki, Galaxy Buds+ bu kez iPhone ile tam uyumluluk gösterecek.
Bu Samsung'un ilk iOS ile çalışan kulaklığı olmayacak elbette. Daha önceki Galaxy Buds modeli de iOS uyumluluğu içeriyordu, ancak bir uygulaması yoktu ve sadece varsayılan kontrolleri kullanabiliyordunuz. Galaxy Buds+ ile beraber App Store'a gelecek bir uygulama ile beraber Galaxy Buds+'ı iPhone ile kullanacak kullanıcılar daha zengin bir kullanım sağlayabilecekler. Öte yandan bir diğer havadis de Galaxy Buds+'ın fiyatı hakkında.
GALAXY BUDS+ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Söylentilere göre Galayx Buds+, Apple AirPods'tan 10 dolar dha düşük fiyatla piyasyaa çıkacak. Galaxy Buds ilk tanıtıldığında 129.99 Dolar fiyatla satışa çıkmış, AirPods ise şu anda 159 Dolar fiyatla satışta. Galaxy Buds+ fiyatı ise 149 Dolar olacağı söylentisi var.
Samsung Galaxy Buds İnceleme
Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds nasıl? İşte tüm detaylarıyla Galaxy Buds incelemesi.
GALAXY BUDS+ NE ZAMAN TANITILACAK?
Peki, Galaxy Buds+ ne zaman tanıtılacak? Galayx Buds+'ı muhtemelen Samsung'un 11 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy S20 tanıtımında göreceğiz. CHIP Online üzerinden tüm Samsung Unpacked etkinliğini sizlere önümüzdeki Salı akşamı saat 21:00'den itibaren verecek ve yapılacak tüm tanıtımı sizlerle anbean paylaşacağız.
Hemen arkasından da elbette Galaxy S20 incelemesi ve tanıtılacak diğer Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra incelemelerini sizlerle yine hızlıca paylaşacağız.
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