Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak? Tanıtım Tarihi Kesinleşti.

Galaxy Note 20'nin gelecek ay Samsung'un sanal bir etkinliğinde tanıtılacağı belli oldu. Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 14:00 civarında gerçekleşecek.
Firmanın dağıttığı davetiyeler, telefonu yeni bir "bakır" renk seçeneği sunacağını doğruluyor. Note 20 serisinin tanıtımı, korona virüsü salgını sırasında yapılan ilk Samsung Unpacked etkinliği anlamına geliyor. Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip, 11 Şubat'ta San Francisco'da tanıtılmıştı ve teknolojide son insanların katıldığı etkinliklerden biri olmuştu.
Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Plus, bizlere şu anki Galaxy S20 ve S20 Plus'ın daha büyük ve kalemli sürümlerini sunacak. Bilinmeyen en önemli nokta, 108MP kameralı bir Galaxy Note 20 Ultra'nın tanıtılıp tanıtılmayacağı. Bunun yanında Galaxy Fold 2'nin ve Galaxy Z Flip 5G'nin aynı etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı da bilinmiyor.
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