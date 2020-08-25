Galaxy Note 20'ler "Rastgele Soğutma Yöntemi" Keşfi

iFixit'in yeni Samsung Galaxy Note 20'de yaptığı incelemelerde ortaya çıkan en ilginç şeylerden bir tanesi, her telefonun aynı soğutma yöntemini kullanmaması oldu.
İncelemelere göre "bakır buhar odası" ve grafit ile soğutma yöntemlerinden bir tanesi, Galaxy Note 20 ve daha pahalı Galaxy Note 20 Ultra tarafından tercih ediliyor. Kullanılan yöntem, düşünülenin aksine telefon modeline veya işlemcisine göre değişmiyor. Bazı telefonlarda bakır buhar odası yer alırken, bazılarında çok katmanlı grafit termal yüzey bulunuyor. Bu tercihin neye göre yapıldığını gösteren bir işaret bulunmuyor. Firmanın bakır buhar odasını terk ederek farklı soğutma yöntemlerini deniyor olabileceği düşünülüyor.
İyi haber ise şimdiye kadar Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra'nın aşırı ısındığına dair bir haber gelmemiş olması. Yani iki soğutma yöntemi de sorunsuz olarak çalışıyor gibi görünüyor.
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