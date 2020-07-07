Galaxy Note 20 Ultra'dan "Gerçek Hayat" Kareleri Sızdı

Galaxy Note 20 Ultra'ya ait "gerçek hayat" görüntüleri, internete sızdı. İşte Samsung'un beklenen amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra'dan gelen en net görüntüler.

Galaxy Note 20 Ultra'dan Kareler Sızdı

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, şimdiden internete sızdı. Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra'nın resimlerini yanlışlıkla paylaşmasının ardından şimdi de telefonun gerçek görüntüleri, internette ortaya çıktı.

YouTube yayıncısı Jimmy Is Promo tarafından paylaşılan resimlerde siyah Galaxy Note 20 Ultra'yı görüyoruz. Arka yüzde dört kameranın bulunduğu gözlenirken delikli Infinity-O ekran yerini koruyor. Yani firma, ekran altı kameraya henüz geçmemiş gibi görünüyor. Güç ve ses düğmeleri telefonun sağ tarafında bulunuyor. Ekranda bir miktar kavis var, ancak eskisi kadar kavisli değil.

Paylaşıma göre Samsung, S Pen ve hoparlörü telefonun sol tarafına taşıdı. Sızan bir başka görüntüde ise Galaxy Note 20 Ultra'nın Android 10 ve One UI 2.5 ile geleceği gösteriliyor.

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