WhatsApp'ı Zoom'un Rakibi Haline Getirecek Önemli Özellik Geliyor

WhatsApp'ın beta sürümündeki keşifler, uygulamanın masaüstünde Zoom ve Skype'a ciddi bir rakip olmaya hazırlandığını gösteriyor.

WhatsApp'a 50 Kişilik Video Konferans İşlevi Yolda

Yeni keşiflere göre WhatsApp, yakında 50 kişilik video konferanslar düzenlemenize izin verebilir. Popüler hizmet bu durumda Zoom, Skype ve Google Meet karşısında iyi bir alternatif haline gelebilir.

WABetainfo'daki kılı kırk yaran araştırmacılar, 50 kişiye kadar toplantı yapmaya izin veren yeni seçeneği WhatsApp Web'in beta sürümünde gördüler. WhatsApp menülerinde yer alan kısayollar, sizi yeni Facebook Messenger Rooms'a yönlendiriyor ve burada bir oda oluşturup, diğer kullanıcıları davet edebiliyorsunuz. İsterseniz, doğrudan WhatsApp içerisinden de oda oluşturabiliyorsunuz.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde aldığı bir güncellemeyle mobil cihazlarda sekiz kişilik video konferanslara izin vermeye başlamıştı. Yeni işlevin iOS ve Android'e de geleceği anlaşılıyor, ancak diğer hizmetlere rakip olacak en önemli yönü, masaüstünde sunulacak olması.

Yeni işlevin WhatsApp'a ne zaman geleceğini tahmin etmek zor. Menüler en son beta sürümündeki yükleme dosyalarında görünür olsalar da, henüz arayüze eklenmemiş durumdalar. İşlevler hazır olduğunda gelişmeyi sizlerle paylaşacağız.

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