Galaxy Note 9, Bunlarla Gelecek!
Galaxy Note 9, yüksek fiyatıyla sizi korkutmamak için kutusundan bu hediyelerle çıkabilir!
Yarın tanıtılacak olan Galaxy Note 9'un pahalı olacağı kesin, ancak Samsung yüksek fiyatı haklı çıkarabilmek için telefona bazı ücretsiz içerikler ekleyecek. Bu ücretsiz içerikler, "Value Pack" adı altında gelecek.
Vietnamca Facebook sızıntı sayfası, Galaxy Note 9'la birlikte gelecek olan şeyler arasında AKG Y50 BT kulaklıkların ve bir telefon kılıfının bulunduğunu söylüyor. Şarj cihazı gibi her zamanki aksesauarlar da kutudan çıkıyor. Reddit kullanıcısı Wan997 ise AKG kulaklıklarla Fortnite oyun paketi arasında seçim yapabileceğimizi iddia ediyor. Her ikisini birden istiyorsanız, fazladan 99 dolar ödemeniz gerekiyor.
Bu ek özellikler, sadece ön-sipariş verenlere sunulacak gibi görünüyor. Bunun yanında Value Pack her yerde geçerli olmayabilir. Reddit kullanıcısının bir başka iddiasına göre S Pen'ler ayrı olarak da satılacak, böylece isteyenler farklı renkte bir S Pen'e sahip olabilecekler.
Bu arada yeni Samsung Galaxy Watch'tan da haber var. Yeni Galaxy Watch'un 46mm 42mm boyutlarında geleceği, büyük modelin 7 gün pil ömrü sunacağı söyleniyor. Yeni Rose Gold renk seçeneğiyle gelecek olan saat, 40 egzersiz modu ve NFC ile gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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