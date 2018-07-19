Galaxy Note 9 "Çalışır Halde" Sızdı
Bu telefon gerçekten Galaxy Note 9 ise, onu ilk kez çalışırken görüyoruz!
Galaxy Note 9'un 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak tanıtımına artık gün saymaya başladık diyebiliriz. Tanıtım günü yaklaştıkça sıklaşan sızıntılardan biri, iddiaya göre telefonu ilk kez açık halde gösteriyor.
Çinli Twitter kullanıcısı MMDDJ_ tarafından paylaşılan görüntü, şu an yayından kaldırılmış durumda. Tweet'te paylaşılan görüntüler, telefonun açılış ekranını gösteriyor. Telefonun ön yüzünün Galaxy Note 8'den neredeyse farksız olduğunu görüyoruz. Arkada ise parmak izi sensörünün kameranın altına taşındığını görüyoruz.
Görüntülerin kalitesi yüksek olmayabilir ancak önümüzdeki günlerde daha net görüntülerin gelmesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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