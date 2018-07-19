Galaxy Note 9 "Çalışır Halde" Sızdı

Bu telefon gerçekten Galaxy Note 9 ise, onu ilk kez çalışırken görüyoruz!

Galaxy Note 9 "Çalışır Halde" Sızdı

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