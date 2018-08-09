Galaxy Note 9 Fiyatı, Özellikleri ve Fazlası...
Samsung'un henüz tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 9 hakkında bilmeniz gereken her şey burada...
Samsung, Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9'u bugün resmi olarak tanıttı. Galaxy Note 9, yüksek performansı, ilk kez uzaktan kontrol özelliğiyle gelen yeni S Pen'i ve Samsung'un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en akıllı kamerasıyla dikkat çekiyor.
Uzun Saatler Yetecek Pil
Galaxy Note 9'un sunduğu pil performansıyla uzun saatler boyunca konuşmak, yazmak, oyun oynamak ve film izlemek mümkün. Galaxy Note 9, 4.000 mAh bataryası ile Samsung'un amiral gemisi Galaxy telefonlarında şimdiye kadar kullanılanlar en büyük pil kapasitesine sahip.
Daha Çok Sakla, Daha Az Sil
Galaxy Note 9 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca microSD kart takılarak 1TB'a arttırılabilen depolama kapasitesi sayesinde Galaxy Note 9, kullanıcılarına sevdikleri fotoğraflar, videolar ve uygulamalar için yeterli depolama alanı sunuyor.
Bambaşka bir S Pen
Note serisinin farklılaştırıcı özelliği haline gelen S Pen bir yazma ve çizme aracı olmanın ötesine geçip; kullanıcısına yeni güç ve kontrol, telefona ise yeni yetenekler kazandıran bir niteliğe bürünüyor.
Yeni S Pen şimdi Düşük Enerjili Bluetooth (BLE) desteğiyle Note'u kullanmak için tamamen yeni bir yöntem sunuyor. Şimdi S Pen ile selfie veya grup fotoğrafı çekmek, sunum yapmak, videoları durdurup oynatmak ve yalnızca bir tıklamayla daha fazlasını yapmak mümkün. Önümüzdeki dönemde yazılım geliştiriciler S Pen'in gelişmiş BLE fonksiyonlarını kendi uygulamalarına entegre ederek, S Pen'e yeni yetenekler kazandırabilecekler.
Yeni Akıllı Kamera
Galaxy Note 9'un kamerası Samsung'un şimdiye kadarki en akıllı kamerası. Galaxy Note 9 yapay zekadan yararlanarak bir fotoğrafın manzara veya nesne olup olmadığını tespit ediyor, bunları önceden tanımlanmış 20 kategori arasından otomatik olarak sınıflandırıyor ve fotoğrafı bu kategoriye göre anında ideal hale getiriyor. Sonuçta belirgin renkler ve dinamik çözünürlüğe sahip büyüleyici, gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıkıyor.
Galaxy Note 9, fotoğrafı çeken kullanıcının yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anlamasına ve o anın büyüsü kaybolmadan hemen yeni bir fotoğraf çekmelerine de imkan sağlıyor. Eğer fotoğraf bulanıksa, nesne titreşmişse, gözler kapalı çıkmışsa, merceklerde bir leke varsa veya fotoğrafın kalitesini bozan bir fon ışığı varsa anında kullanıcıyı uyarıyor.
Yeni kamera, gelişmiş gren azaltma teknolojisi ve ışığa doğal bir uyum sağlayan Çift Diyaframlı mercekle geliyor. Ortamdaki ışık koşullarına bağlı olarak, Galaxy Note 9'un kamerası berrak çekimler yapıyor.
Ekran, ses ve DeX deneyimi
Sonsuz Ekran, yeni amiral gemisinde de yerini alıyor. Galaxy Note 9, bir Note ürününde bugüne kadar kullanılmış en büyük uçtan uca ekrana sahip. 6.4 inçlik Super AMOLED Sonsuz Ekran, kullanıcıyı gerçek anlamda saran bir multimedya deneyimi sağlıyor. Galaxy Note9'un Sonsuz Ekranı, gerçeğe yakın ses kalitesini sunan AKG tarafından tasarlanan, Dolby Atmos Surround Stereo hoparlörler ile tamamlanıyor. Galaxy Note 9, Note serileri arasında mobil video görüntü ve ses kalitesinde şimdiye kadar erişilmiş en yüksek noktayı temsil ediyor.
Galaxy Note 9 ayrıca Samsung DeX ile PC benzeri bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar telefonları üzerinden sunum dosyalarını, fotoğraflarını düzenleyip sevdikleri dizileri izleyebiliyor.
Galaxy Note 9, bir monitöre bağlandığında sanallaştırılmış bir masaüstü gibi, tam fonksiyonlu bir ikinci ekran olarak kullanılabiliyor. Galaxy Note 9, DeX ile birlikte video izlerken S Pen ile notlar alınmasına, Galaxy Note 9'un dokunmatik fare olarak kullanılmasına, bir monitör üzerinde birden fazla ekranda çalışılmasına imkan veriyor; sağ tıklama ve sürükle-bırak gibi fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.
Ve diğer özellikler
Kablosuz Hızlı Şarj, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Samsung Health, Knox güvenlik platformu ve önemli bilgileri korumak için hayati öneme sahip parmak izi tarama, göz tarama ve yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik özellikleri Galaxy Note 9 ile birlikte geliyor.
Galaxy Note 9 Fiyatı ve Piyasaya Çıkış Tarihi
Galaxy Note9'un 6 GB RAM / 128 GB dahili hafızalı modeli, tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 6.499 TL olacak şekilde 10 Ağustos 2018'den itibaren piyasaya sunulacak. 8 RAM / 512 GB dahili hafızalı modeli ise tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.499TL olacak şekilde Ağustos sonunda raflarda olacak. Gece Siyahı ve Lavanta Moru renk seçenekleri, bu renklere uygun S Pen ile kullanıcıların beğenisine sunulurken; Okyanus Mavisi renk seçeneğine ise Sarı renkli S Pen eşlik edecek.
Galaxy Note 9 Teknik Özellikler
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Galaxy Note9
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Ekran
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6.4-inch Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi)
*Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır.
Varsayılan çözünürlük Full HD+ olup ayarlardan Quad HD+ (WQHD+) olarak değiştirilebilir.
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Kamera
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Arka: Optik Görüntü Sabitleyicili (OIS) Çift Kamera
- Geniş Açı: Süper Hızlı Çift Piksel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS
- Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS
- 2X optik zoom, 10X'e kadar dijital zoom
Ön: 8MP AF, F1.7
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Kasa
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161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68 (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37mm, 3.1g, IP68)
*IP68 toz ve su dayanım ölçümü. 1,5 metre derinliğindeki tatlı suda 30 dakikaya kadar tutularak uygulanan test koşullarına göre.
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AP
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10nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz)
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
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Hafıza
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6GB RAM (LPDDR4), 128GB + MicroSD slot (512GB'a kadar)
8GB RAM (LPDDR4), 512GB + MicroSD slot (512GB'a kadar)
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
* İşletim sisteminin ve cihaz özelliklerini sağlayan yazılımların kapladığı yer nedeniyle kullanıcı tarafından kullanılabilecek hafıza toplam hafızadan azdır.
Kullanıcı tarafından kullanılabilecek gerçek hafıza operatöre göre farklılık gösterebilir ve yazılım güncellemelerinden sonra değişebilir.
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SIM Kart
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Tek: bir Nano SIM ve bir MicroSD slotu (512GB'a kadar)
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
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Pil
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4,000mAh
Kablolu veya kablosuza uygun hızlı şarj
QC2.0 ve AFC'ye uygun kablolu şarj
WPC ve PMA uyumlu kablosuz şarj
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
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OS
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Android 8.1 (Oreo)
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Ağ
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Gelişmiş 4X4 MIMO / CA, LAA, LTE Cat.18
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
|
Bağlantı
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Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
* Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|
Ödeme
|
NFC, MST
*Piyasaya ve mobil operatörüne göre farklılık gösterebilir.
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Sensorlar
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İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü, Göz Sensörü, Basınç Sensörü
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Kimlik Doğrulaması
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Kilit Tipi: Örüntü, Pin, Şifre Biyometrik Kilit Tipleri: Göz Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma
Akıllı Tarama: Rahat açma için göztarama ve yüz tanıma özelliklerini ve bazı durumlarda belli doğrulama işlemleri için ek gelişmiş güvenlik özelliklerini bir arada kullanır.
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Ses
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MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
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Video
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MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
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