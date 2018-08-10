Galaxy Note 9 Ön İnceleme

Yeni tanıtılan Galaxy Note 9'u elimize aldık, hoşunuza gidecek ve gitmeyecek gelişmelerini yerinde, bizzat inceledik...

Galaxy Note 9 Hakkında İlk İzlenimlerimiz!

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