Galaxy Note 9 Ön İnceleme
Yeni tanıtılan Galaxy Note 9'u elimize aldık, hoşunuza gidecek ve gitmeyecek gelişmelerini yerinde, bizzat inceledik...
Galaxy Note 9, önceki tüm Note'lardan biraz daha büyük, biraz daha güçlü. Ancak sıkı durun, çünkü bu küçük değişiklikler, karşınıza eskisinden çok daha yüksek bir fiyatla karşınıza çıkacak.
6,4 inç Super AMOLED ekranla gelen telefon, 4.000mAh piliyle tüm gün dayanabiliyor. 512GB'lık depolama seçeneği ve 8GB RAM, size doldurmakta zorlanacağınız bir telefon sunuyor. Elinizde tuttuğunuzda 6.4 inç'lik yeni Note, geçen seneki 6,3 inç'lik Note 8'den büyük gibi gelmiyor. Cihaz, Galaxy S9 ve S9 Plus'ın birçok özelliğinden faydalanıyor.
Kötü haber ise 128GB ve 6GB RAM'den oluşan giriş modelinin iPhone X seviyesinde fiyatlarla geleceği. Telefon, teknik özellikleri ve fiyatıyla beklentisi yüksek olan kullanıcılara hitap ediyor. Telefonun en büyük rakibi ise fiyatı düşecek olan Galaxy Note 8 olacak gibi görünüyor.
S Pen
Yeni S Pen, Galaxy Note 9'un en önemli yeniliklerinden bir tanesi ve 9 metreye kadar mesafeden telefonunuzu kontrol edebiliyor. Küçük bir pil ve Bluetooth Low-Energy antenini içerisinde barındıran S Pen, uzaktan kamera uygulamasını açabiliyor, düğmeye kısa bir basışla kamerayı selfie moduna alabiliyor, iki basmayla grup fotoğrafı çekebiliyor. Bu şekilde fotoğraf çekmek, menülerde gizli geri sayarak çekme işlevinden veya elinizi sallayarak deklanşörü tetiklemekten daha pratik.
Müzik çalıcısında müziği duraklatabiliyor ve devam ettirebiliyor, sonraki parçaya geçebiliyorsunuz. Galeride sonraki fotoğrafa ve önceki fotoğrafa S Pen'in tek düğmesiyle geçmeniz mümkün. S Pen'in sunduğu kısayolları kişiselleştirebiliyorsunuz.
Samsung'un iddiasına göre S Pen, 40 saniyede 30 dakikalık bekleme süresine sahip oluyor. Şarj işlemi için S Pen'i telefonun içinde tutmanız yeterli.
Blue Ocean Note 9'un sarı kalemle gelmesi, hoş bir karşıtlık oluşturuyor.
1TB'a Yükseltilebilen Depolama
512GB ve 8GB RAM'den oluşan pahalının pahalısı modeli tercih ederseniz, 512GB'lık bir microSD karta da biraz para dökerek 1TB depolama alanına ulaşabiliyorsunuz. Bulut depolamayı hayatınızdan çıkarmak veya 4K filmleri cebinizde depolamak istiyorsanız, Galaxy Note 9 bunu rahatça yapabilecek potansiyele sahip. Ancak bulut depolama her geçen gün hayatımıza daha çok giriyor ve bu kadar geniş alana ihtiyaç olup olmayacağı tartışılabilir.
4.000 mAh Pil
Galaxy Note 9'un zincirleri kıran pili, 4.000mAh kapasitesine ulaştı. Note 7'nin geri çağırılmasının ardından dikkatli davranan Samsung, artık pil güvenliğiyle ilgili eksiklerini tamamlamış olsa gerek, yeni telefonunda pili büyütmekten çekinmemiş. Tüm gün dayandığı söylenen pil, sizi ikinci güne başlatmakta sorun yaşamayacak gibi görünüyor.
Tasarım, Ekran
6,4 inç'lik Note 9'un ekranı, Galaxy Note 8'e göre 0,1 inç büyümüş. Bu farkı bir cetvel kullanmadan anlamanız ise biraz zor. Neredeyse çerçevesiz Infinity Display, gayet parlak ve canlı görünüyor. 2018'in neredeyse her amiral gemisinde gördüğümüz 18,5:9 ekran oranı ve Samsung'un kavisli kenarları bir araya gelerek, cihazı eşsiz bir görünüme kavuşturuyor.
Note 9'un boyutları Note 8'e göre biraz daha geniş ancak biraz daha kısa. Note 8'in ölçüleri 162.5 x 74.8 x 8.6mm iken Note 9, 161.9 x 76.4 x 8.8mm ölçülerine sahip. 201 gramlık telefon, 195 gramlık Note 8'den biraz daha ağır. Note 9 büyük ve ağıt bir telefon ancak tutuşu gayet rahat. Yakın fiyattaki iPhone X'te olmayan kulaklık girişi ve microSD kart slotu, bizce önemli bir avantaj.
Note 9, IP68 su ve toz geçirmezliği sunuyor. IP68 puanı, S Pen'in takılı olup olmamasına göre değişmiyor. Note 9'un bir başka yeniliği, Galaxy S9 ve S9 Plus gibi stereo hoparlörle gelmesi. Note 8'in tek hoparlörü bulunmaktaydı.
Parmak izi sensörü, bu kez kameranın altında, ortada duruyor. Note 8'in parmak izi sensörü de arka yüzdeydi ancak kamerayla yan yanaydı ve kameraya yanlışlıkla dokunarak, kamera camını kirletmenize yol açabiliyordu.
Kamera
Galaxy Note 9'un çift arka kamerası, düşük ışık için f/1.5 diyaframa, normal ışıklandırma için f/2.4 diyaframa geçiş yapabiliyor. İkinci arka kamera, 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor, böylece uzakta olsanız da keskin telefoto görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Bu kameranın diyaframı her zaman f/2.4 değerinde. Ana lens, titrek eller için optik dengeleme işlevi sunuyor.
8MP'lik ön kamera, Note serisinde bir ilke imza atarak otomatik odaklanabiliyor. Kamera, AR etiketlerinden geniş grup selfie'lerine, birçok mod ile dolu. Tanıtımda Note 9'un farklı öznelere adapte olabildiğini de gördük. Beyaz dengesi ve renk, 20 farklı özneye göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Makro fotoğrafta henüz bir senesini doldurmayan S9 Plus'a göre Note 9'un daha fazla detay yakaladığını gördük.
Rakip telefonlarda bulunan HDR video kaydı ise Galaxy S10'a saklanmış gibi görünüyor.
İlk Kararımız
S Pen'in uzaktan kontrol yetenekleri, geniş depolama alanı, vazgeçilmez olmasa da memnuniyetle karşılanacak yenilikler. Yapay zekayla güçlenen kamera ve pil ömrü ise potansiyelle dolu görünüyor; ancak bu potansiyelin ne kadarının gerçeğe dönüştüğünü detaylı testimiz ortaya çıkaracak. Tüm bu güzel gelişmeler, Note 9'un fiyatında yapılacak artışla keyfinizi kaçırabilir. Yine de Note 9, iPhone X seviyesindeki bir fiyata daha büyük bir telefon olduğu için kendinizi avutabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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